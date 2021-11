Apple hat eine Klage gegen den israelischen Hersteller der Spionagesoftware Pegasus, NSO, eingereicht. Wegen massiven Ausspähens von iPhone-Nutzer:innen fordert der kalifornische Tech-Konzern eine "Wiedergutmachung" in nicht genannter Höhe. Im September hatte Apple über ein Update eine Sicherheitslücke geschlossen, die mindestens über ein halbes Jahr hinweg die Installation der berüchtigten Spionagesoftware Pegasus auf iPhones und iPads ermöglicht hatte. Die Spyware des israelischen Herstellers NSO versetzt deren Nutzer:innen in die Lage, Geräte in Echtzeit auszuspähen, Gespräche mitzuschneiden, Standortdaten auszulesen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...