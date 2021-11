DGAP-News: ADVA Optical Networking SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Stellungnahme

Vorstand und Aufsichtsrat von ADVA Optical Networking empfehlen Aktionären die Annahme des Angebots von ADTRAN München, Deutschland. 23. November 2021. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat der ADVA Optical Networking SE ("ADVA") heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme nach § 27 WpÜG zum Übernahmeangebot der ADTRAN, Inc. Tochtergesellschaft Acorn HoldCo, Inc. vom 12. November 2021 veröffentlicht haben. Nach eingehender Prüfung empfehlen sie den Aktionären von ADVA die Annahme des Angebots. Vorstand und Aufsichtsrat halten die von der Bieterin angebotene Gegenleistung für fair und angemessen. Das Angebot liegt nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat im besten Interesse der ADVA und ihrer Aktionäre. "Wir freuen uns auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss mit ADTRAN und sind zuversichtlich, dass unsere Aktionäre diese wunderbare Gelegenheit nutzen werden, um einen neuen Innovationsführer im spannendsten Marktbereich unserer Branche zu schaffen," sagte Brian Protiva, Firmengründer und CEO von ADVA. "Wir befinden uns in der Anfangsphase eines beispiellosen Investitionszyklus im Glasfaserausbau mit dem Ziel, Hochgeschwindigkeitsanschlüsse für alle Haushalte, Unternehmen und die zukünftige 5G-Infrastruktur bereitzustellen. Dieser Ausbau der digitalen Infrastruktur erfordert neue, innovative Lösungen. Gemeinsam mit ADTRAN schaffen wir einen Branchenführer in diesem Bereich, der ein umfassendes und einzigartiges Lösungsportfolio bietet, das auf offenem Zugang, Skalierbarkeit, Sicherheit und softwaregesteuerter Automatisierung basiert." Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ist im Internet unter https://www.adva.com unter der Rubrik Investor Relations / Transaktionen in deutscher Sprache sowie in unverbindlicher englischer Übersetzung einsehbar, wobei allein die deutsche Fassung maßgeblich ist. Aktionären wird empfohlen, die gemeinsame Stellungnahme und die darin enthaltenen Hinweise zu lesen und diese sowie ihre jeweilige persönliche Situation bei ihrer Entscheidung über die Annahme des Angebots zu berücksichtigen. Disclaimer

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen nach bestem Wissen der Unternehmensleitung der ADVA Optical Networking SE beruhen. Solche zukunftsbezogenen Aussagen sind abhängig von Risiken und Unsicherheiten, deren Eintritt- oder Nichteintritt dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse, einschließlich der Finanzlage und Profitabilität von ADVA Optical Networking SE, von den zukunftsbezogenen Aussagen negativ abweichen oder sich von diesen wesentlich unterscheiden. Dies gilt auch für zukunftsbezogene Einschätzungen oder Prognosen die von Studien Dritter abgeleitet worden sind. Demzufolge können weder ADVA Optical Networking SE noch deren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder eine Garantie bezüglich der zukünftige Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Aussagen oder des tatsächlichen Eintritts der vorhergesagten Entwicklungen übernehmen. Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.



