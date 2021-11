NEW YORK, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Micro Insurance Company (MIC) und Bikmo arbeiten zusammen, um digitale Lösungen zur Förderung von Cycle-to-Work-Programmen in Österreich anzubieten. Im Rahmen dieser Partnerschaft bringt MIC sein versicherungstechnischen Fachwissen mit der Fähigkeit ein, einzigartige Lösungen für sehr spezifische, nicht-traditionelle Anwendungsfälle zu entwickeln. Bikmo, ein in Europa ansässiges Versicherungsunternehmen, das sich auf Fahrradversicherungen spezialisiert hat, steuert den Produktverkauf und wickelt die Schadenbearbeitung ab.



Ein Cycle-to-Work-Programm ist eine Initiative zur Förderung eines gesünderen Pendelns zur und von der Arbeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltverschmutzung. Es ermöglicht Arbeitgebern, Arbeitnehmern als steuerfreie Leistung Fahrräder zu verleihen (oder einen Kredit für den Kauf eines Fahrrads zu gewähren). Es ist ein Win-Win-Szenario. Wenn Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück fahren, sind sie gesünder und haben daher weniger Krankheitstage. Arbeitgeber müssen dadurch auch weniger Pkw-Stellplätze bereitstellen, was ihre Kosten senkt und auch die Umwelt schont. Und zu guter Letzt ist das Radfahren zur Arbeit für Mitarbeiter, die nach Covid eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln suchen, eine gute Option. Es hält die Mitarbeiter aktiv und zufrieden.

Um die Attraktivität dieser Cycle-to-Work-Programme in Österreich weiter zu steigern, haben MIC und Bikmo ein Servicegarantieprodukt entwickelt, das in die Fahrradkredite der Arbeitgeber eingebettet ist. Mit diesem versicherungsbasierten Produkt können Mitarbeiter ihr Fahrrad jährlich zum Service bringen, was für sie ein großer Zusatznutzen ist. Es gibt Arbeitgebern zudem die Gewissheit, dass ein Arbeitnehmer versichert ist, wenn er eine Reparatur oder einen Ersatz für sein Fahrrad benötigt. Mit anderen Worten, die Kosten eines unerwarteten Umstands im Zusammenhang mit der Nutzung der Fahrräder sind kein Grund, warum ein Mitarbeiter aufhören sollte, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Dank der integrierten Garantie können sie sich um alle Anforderungen rund um den Fahrradservice kümmern und die Räder sind schnell wieder einsatzbereit.

Richard Leftley, EVP der Micro Insurance Company, sagt:

"Wir freuen uns sehr über unseren ersten Zugang zum EU-Markt - und dies mit einem innovativen Insurtech wie Bikmo tun zu können, ist eine Bestätigung für unseren Fokus auf das Anbieten einfacher, effektiver Versicherungsprodukte."

David George, CEO von Bikmo, fügt hinzu:

"Es war eine Freude, mit einem so agilen und schnell reagierenden Versicherer wie MIC zusammenzuarbeiten, um ein Produkt für Bikmo in Rekordzeit auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Leftley und dem Team bei der Entwicklung dieses Produkts und neuer Initiativen."

Diese Zusammenarbeit zwischen MIC und Bikmo ist ein großartiger Weg, das Leben zahlloser Österreicher zu verbessern.

Über Micro Insurance Company

MIC ist eine digitale Versicherungsplattform mit einem umfassenden Angebot, die Versicherungskapazitäten, Versicherungslizenzen im Land, erstklassigen Vertrieb und skalierbare Technologie kombiniert. MIC bietet Millionen von Menschen und Unternehmen Versicherungen an, die von den aktuellen Versicherungsmodellen nicht versorgt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Richard Leftley unter Richard@microinsurance.com oder besuchen Sie https://microinsurance.com/ .

Über Bikmo

Bikmo ist ein preisgekrönter Spezialist für Fahrradversicherungen, der in Technologie investiert, um die Radfahrer der Welt zu schützen. Das Unternehmen versichert Fahrräder, Ausrüstung und Fahrer in Großbritannien, Irland, Deutschland und Österreich.