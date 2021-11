Die Produktion steigt von 115,000 Unzen dieses Jahr auf 200.000 Unzen pro Jahr an ab 2024 und das bei weiter fallenden Kosten!

Karora Resources ist ein must have wenn man in Goldproduzenten investiert. Das Team um Paul Huet geht konsequent seinen Weg auf von diesem Jahr 115.000 Unzen Goldproduktion auf 200.000 Unzen Jahresproduktion per 2024.

Das Unternehmen hat seine Emissionen für dieses JAhr komplett kompensiert und arbeitet mit Hochdruck an weiteren Massnahmen um schnell weiter diese zu drücken. Nicht vergessen sollte man die großen Nickelfunde, die bereits schon tolle Beiprodukterträge bringen und weiter steigen werden.

Die Kosten sind bereits unter 1.000$ pro Unze und werden nach unserem Ermessen in den Bereich 900-940$ pro Unze weiter sinken können. Karora hat netto keine Schulden!

Der Chart spricht Bände:

Wir sehen hier bereits ein Kaufsignal bei 5,11 CAD mit totalem Ausbruch wenn der Kurs über 6 CAD steigt. Das Kursziel setzen wir auf 14 CAD für Karora Resources.

Auch Gold sieht sehr gut aus:

Gold sieht auch gut aus! Wir sehen hier eine starke Trendwende und geben ein erstes Kursziel von 1.970$ pro Unze und dann weiter auf 2,200$. DAs übergeordente Ziel liegt nun bei sage und schreibe 2.800$ pro Unze Gold in den nächsten 2-3 Jahren.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

