Erst Ende Juli ging Lucid Motors per SPAC an die NASDAQ. Nachdem die Aktie immer weiter nach oben steigen konnte, kommen nun bei Morgan Stanley-Analysten erhebliche Zweifel auf.? Lucid mit SPAC im Juli? Morgan Stanley prognostiziert Kurseinbruch? Nicht alle Analysten so extrem bearishIm Juli brauste die Lucid-Aktie in hohem Tempo an die Börse. Nachdem der Kurs der Lucid-Aktie kurz nach dem SPAC-IPO bei 24,08 US-Dollar lag, steigerte sich der Wert zuletzt bis auf 57,74 US-Dollar ...

