Zürich, 24. November 2021

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021 und anstehende Kapitalerhöhung Starkes Wachstum des Portfolios und gleichzeitige Steigerung des Nettoertrages um 27,4% auf CHF 30,9 Millionen erbringt stabile Ausschüttung von CHF 2.60 pro Anteil. Angekündigte Kapitalerhöhung findet im November/Dezember 2021 statt. Ausgabepreis wurde auf CHF 113.50 festgelegt. Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties verfügt über ein schweizweit diversifiziertes Immobilienportfolio von insgesamt 135 Bestandesliegenschaften sowie einer Liegenschaft im Bau mit einem Marktwert von insgesamt rund CHF 2,0 Milliarden (Stand 30. September 2021). Im Geschäftsjahr wurde das Fondsportfolio durch den Erwerb eines hochwertigen Liegenschaftenportfolios mit 46 Objekten mit einem starken Fokus auf Wohnliegenschaften erweitert. Dazu kam der Kauf einer Wohn- und Geschäftsliegenschaft in Zürich-Höngg. Gleichzeitig wurden im vergangenen Geschäftsjahr ein Wohnhaus in Bulle sowie eine kleinere Liegenschaft mit Mischnutzung in Basel veräussert. Der Marktwert der Immobilien, welche sich über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, erhöhte sich um CHF 41,3 Millionen respektive 2,2% (netto, nach Abzug von Investitionen). Wichtigster Werttreiber war die hohe Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern und Liegenschaften an zentralen Lagen. Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnte die Mietausfallrate dank der Ausrichtung auf gute Lagen, der vorteilhaften Nutzungsverteilung sowie dem Fokus auf ein aktives Vermietungs-management auf tiefen 3,61% gehalten werden. Der Nettoertrag per 30. September 2021 erhöhte sich von CHF 24,3 Millionen um 27,4% auf CHF 30,9 Millionen. Den Anlegern werden insgesamt CHF 35,1 Millionen beziehungsweise CHF 2.60 pro Anteil ausgeschüttet. Ein Teil davon stammt aus Verkaufserfolgen von Liegenschaften in Bulle und Basel. Die Ausschüttung pro Anteil bleibt damit stabil. Angekündigte Kapitalerhöhung

Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties führt im November/Dezember 2021 eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund CHF 300 Millionen durch. Mittels dieser soll ein hochwertiges Immobilienportfolio von rund CHF 340 Millionen erworben werden.

Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Ein offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 29. November bis zum 8. Dezember 2021 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Insgesamt werden maximal 2 700 000 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.

Der Ausgabepreis von CHF 113.50 basiert auf dem Inventarwert per 30. September 2021 abzüglich der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und einer Ausgabekommission von 2%. Die Bezugsfrist dauert vom 29. November bis 10. Dezember 2021, die Liberierung erfolgt per 16. Dezember 2021.



Verantwortungsbewusstes Anlegen

Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am jährlichen GRESB-Rating (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil. 2021 erhielt der Fonds ein «Green Star» Rating mit drei von fünf möglichen Sternen - eine Anerkennung für die gute ESG-Integration bei Immobilienanlagen.

Weitere Informationen zum Immobilienfonds (Emissionsprospekt, Jahresbericht per 30. September 2021, etc.) finden Sie unter folgendem Link. Emissionskonditionen Name Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ISIN / Valor Fonds CH0293784861 / 29378486 Erträge Ausschüttend Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds Fondsdomizil Schweiz Anlegerkreis Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger. Art der Emission Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Emissionsvolumen Rund CHF 300 Millionen Verwendung des Emissionserlöses Kauf eines Immobilienportfolios im Eigentum der Swiss Life AG Bezugsfrist 29. November 2021 bis 10. Dezember 2021, 12 Uhr (MEZ). Bezugsverhältnis / neue emittierte Anteile Fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil / Maximal 2 700 000 Anteile. ISIN / Valor Bezugsrechte CH1143003460 / 114300346 Ausgabepreis CHF 113.50 Ausgabekommission Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt 2% zu Gunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder den Vertrieb. Bezugsrechtshandel 29. November 2021 bis 8. Dezember 2021 an der SIX Swiss Exchange AG. Liberierung 16. Dezember 2021 Fondsleitung und Administrator Swiss Life Asset Management AG, Zürich Fondsmanagement Swiss Life Asset Management AG, Zürich Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich





