LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Folgen der Corona-Pandemie belasten den Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown weiter. Allerdings ging der operative Gewinn in den ersten neun Monaten nicht mehr so stark zurück wie noch im ersten Halbjahr. Der operative Gewinn - gemessen an der in der Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO 1) - sei bis Ende September im Jahresvergleich um elf Prozent auf 267 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mit. In den ersten sechs Monaten war der operative Gewinn noch um rund ein Viertel gefallen. Bereinigt um die Corona-Folgen erreichte das operative Ergebnis mit 367 Millionen Euro praktisch das Vorjahresniveau. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/eas