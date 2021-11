Schnell wachsendes Beratungsunternehmen für Mobilfunkinfrastruktur erweitert sein Büro in Düsseldorf

MD7, ein Beratungsunternehmen für Mobilfunkinfrastruktur, erweitert vor dem Hintergrund seines rasanten Wachstums in Europa sein Büro in Düsseldorf und schafft zahlreiche neue Stellen. Als einziges globales Beratungsunternehmen für Mobilfunkinfrastruktur unterstützt MD7 seit fast 20 Jahren Telekommunikationsanbieter wie Telefónica in Deutschland, Vodafone europaweit oder AT&T in den USA bei der Verwaltung und dem Ausbau ihrer Netze, dem Roll-out von 5G und der Etablierung digitaler Infrastruktur.

"Besonders während der Pandemie hat die Öffentlichkeit eine gut funktionierende Telekommunikationsinfrastruktur zu schätzen gelernt die Arbeit von MD7 hat dazu in erheblichem Umfang beigetragen. Unsere Arbeit hat sich auf die Funktionsfähigkeit von Krankenhäusern und Notdiensten ausgewirkt, sie hat es ermöglicht, dass der Unterricht aus der Ferne fortgesetzt werden oder Angehörige in Kontakt bleiben konnten. Unabhängig davon, welche Rolle jemand bei MD7 hat, kann er sicher sein, dass seine Arbeit hier einen Teil dazu beigetragen hat", sagt Dan Cooney, Head of HR bei MD7. "Wir arbeiten in einem spannenden und schnelllebigen Markt und verfolgen stets einen handlungs- und zielorientierten Ansatz, ohne den Blick für die Menschen, die bei uns arbeiten, zu verlieren. Unser Team ist bestrebt, den bestmöglichen Service zu bieten. Unser Erfolg in den letzten Jahren spiegelt das wider", fügt Cooney hinzu.

Um das enorme Wachstum in Europa fortzusetzen, sucht das Unternehmen derzeit für sein Düsseldorfer Büro eine/n Landlord Relations Consultant (m/w/d). Diese Position trägt entscheidend dazu bei, dass MD7 die wachsenden Anforderungen bestehender und neuer Kunden wie der Vodafone-Tochter Vantage den eigenen, hohen Qualitätsansprüchen entsprechend erfüllen kann. Alle MD7-Positionen basieren auf einem hybriden Arbeitsmodell für 2022, bei dem die Mitarbeiter zweimal pro Woche von zu Hause aus arbeiten können. Eine weitere Stelle, für die MD7 Mitarbeiter einstellt, ist die des Sales Admin (Site Acquisition Consultant) (m/w/d), bei der es sich um eine vollständige Remote-Position handelt, da die Tätigkeit ein hohes Maß an Reisetätigkeit innerhalb Deutschlands erfordert.

MD7 hat sich schon immer darauf konzentriert, eine Kultur zu schaffen, die jeden Einzelnen und seinen Beitrag zum Unternehmen und seiner Arbeit wertschätzt. Jeder im Unternehmen wird von den Grundwerten von MD7 geleitet, in denen die Erwartung an die Teammitglieder formuliert wird, sich nicht nur sich gegenseitig zu unterstützen, sondern auch ihre gemeinsamen Ziele mit Teamgeist zu verfolgen. Ungeachtet seines rasanten Wachstums bewahrt MD7 einen jungen, unternehmerischen Spirit, der jedem, der bereit ist, neue Herausforderungen anzunehmen, alle Chancen bietet, sich zu entfalten und weiterzuentwickeln. "MD7 vertraut und unterstützt seine Mitarbeiter, es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, und die Unternehmenskultur ist einfach großartig", sagt Michael Kellner, Program Manager bei MD7 in Düsseldorf.

Bewerber, die Teil dieser Kultur werden wollen und mit einigen der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt zusammenarbeiten möchten, können sich direkt über die MD7 Karrierewebsite bewerben oder sich direkt an Elaine Byrne, HR-Koordinatorin bei MD7, wenden: ebyrne@md7.com. Weitere Informationen über MD7 und seine Stellenangebote finden potenzielle Bewerber auch bei Jobbio.

Über MD7

Das 2003 gegründete Unternehmen MD7 hat seine Wurzeln im Bereich Mobilfunknetze und bietet Betreibern auf der ganzen Welt sein umfassendes Know-how. MD7 weiß, dass die mobile Infrastruktur ein wertvolles Gut ist, das in einer sich rasant weiterentwickelnden Branche sowohl das bestmögliche Management als auch Investitionen erfordert. Als einziges globales Beratungsunternehmen für Mobilfunkinfrastrukturen setzt MD7 auf eine enge Partnerschaft und einen individuellen Ansatz. Unsere Teammitglieder, die im Dienst der Betreiber arbeiten, werden von Integrität, gegenseitigem Respekt und dem Engagement, für unsere Partner etwas zu leisten, angetrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.MD7.com.

