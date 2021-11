Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX vorbörslich höherDer DAX könnte am Mittwoch die 16.000-Punkte-Marke zurückerobern. Im Fokus stehen der ifo-Geschäftsklimaindex, US-Daten und das Fed-Sitzungsprotokoll, das am Abend veröffentlicht wird.2. Börsen in Fernost uneinheitlichDie Börsen in Asien finden am Mittwoch keine klare Richtung. Der Nikkei gibt nach der Feiertagspause vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...