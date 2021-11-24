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WKN: 932700 ISIN: FR0000035305 Ticker-Symbol: 6VD 
Frankfurt
22.11.21
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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