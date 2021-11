Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist gestern unter die 16.000 Punkte-Marke gerutscht. Im Tagestief notierte er sogar unter 15.900 Zählern. Das Minus betrug 1,1 Prozent und fiel damit deutlich größer aus als am Vortag. Marktidee: Thyssenkrupp. Die Aktie von Thyssenkrupp hatte unterhalb des Mehrjahreshochs vom Juli 2017 eine langfristige Topbildung vollzogen und war in einen zyklischen Bärenmarkt übergegangen. Nach dem Erreichen eines Allzeittiefs bei 3,28 Euro im März vergangenen Jahres übernahmen die Bullen das Ruder. Ab März dieses Jahres ging der Wert in den Korrekturmodus über. Ausgehend vom im Juli gesehenen Korrekturtief weist der Trend wieder nordwärts. Im gestrigen Handel startete die Thyssenkrupp-Aktie einen Rücksetzer.