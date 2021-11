Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) ist einer der wenigen "deutschen" Vertreter in der sich mit rasender Geschwindigkeit entwicklenden Wasserstoffbranche. Enapter geht voran, errichtet in NRW den sogennanten Enapter Campus, der grossindustrielle Produktion und entsprechende Kostenvorteile sichern soll. Wie so viele der "Wasserstoffwerte" ist man noch im Aufbau begriffen und hat grosse Pläne für die Zukunft. Warum diese bei Enapter Wirklichkeit werden könnten, versteht man nach unserem Interview mit Sebastian-Justus Schmidt, CEO Enapter AG, viel besser. Eine spannende Unternehmensstory mit handfesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...