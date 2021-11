Gestern nach Börsenschluss verkündete man kräftige Gewinnsprünge im jüngsten Quartal. DELL profitiert in der Corona-Pandemie weiter vom Trend zum Homeoffice und einem erhöhten IT-Bedarf. Und so konnte man die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 % auf 28,4 Mrd. $ steigern. Der Nettogewinn stieg nach Angaben des Unternehmens um mehr als das Vierfache auf 3,9 Mrd. $. Da Corona wieder an die Türen klopft, ist ein Ende der guten Entwicklung erst einmal nicht abzusehen...



