The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2021ISIN NameUSM28368AB04 DOLPHIN ENERGY 12/21 REGSXS1873143561 BMW FIN. NV 18/21 MTNDE000DK0NVP9 DEKA NOK STUFENZINS 17/21US302154CV96 EXP.IMP.BK KOREA 18/21DE000BHY0MU3 BERLIN HYP AG PF S204US01609WAP77 ALIBABA GR.HLDG 15/21DE000DK0NVQ7 DEKA GM ANL DL 17/21DE000NWB15U6 NRW.BANK IS.A.15U 12/21US929089AD25 VOYA FINANCIAL 17/24CH0326371413 FCA CAP.SU. 16-21US23304SAB97 DBS BANK 18/21 MTN REGSDE000RLP1155 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VARDE000LB13ER9 LBBW CD STUFENZINS 19/21DE000LB13EP3 LBBW NK STUFENZINS 19/21XS1522927752 CMBLEMTN 1 16/21 MTNXS1523109350 CHENGDU XIN.INV. 16/21XS1526515892 SP MORTGAGE BK 16/21 MTN