FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARIZONA LITHIUM LTD. UDE0 AU0000179640
AB/FROM ONWARDS 24.11.2021 08:13 CET
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ARIZONA LITHIUM LTD. UDE0 AU0000179640
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