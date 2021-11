Die Erteilung des Zertifikats beschleunigt den strategischen Einsatz im Bereich des autonomen Fahrens und der Automobilbranche im Allgemeinen

VeriSilicon (688521.SH), ein führender Anbieter von SiPaaS (Silicon Platform as a Service), gab heute bekannt, dass sein Bildsignalprozessor (Vivante ISP)-IP ISP8000L-FS V5.0.0 für modernste Hochleistungskamera-Anwendungen jetzt die ASIL-B-Zertifizierung als kontextunabhängiges Sicherheitselement (SEooC) gemäß ISO 26262 erhalten hat. Die Zertifizierung wurde von der führenden Sicherheitsberatungsfirma ResilTech erteilt.

Die Zertifizierung dieses führenden ISP-Konzepts für funktionale Sicherheit ist ein wichtiger Meilenstein für VeriSilicon auf dem Weg zu hochsicheren Anwendungen für den Automobilbereich, wie beispielweise Fahrerüberwachungssysteme und autonome Fahrzeuge.

Das zertifizierte ISP8000L-FS V5.0.0 unterstützt duale Echtzeitkameras und kann eine Durchsatzrate von 600 MegaPixel/s erreichen. Es verfügt über integrierte Mehrfachbelichtungs-HDR (High Dynamic Range)-Verarbeitung und hochentwickelter Rauschunterdrückung sowohl im räumlichen als auch im zeitlichen Bereich. Durch den ISO 26262-Entwicklungsprozess und die Ausstattung mit funktionaler Sicherheit kann das ISP8000L-FS V5.0.0 eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Kameraverarbeitung für Automobilsysteme bieten.

Wei-Jin Dai, Executive VP und GM, IP Division, bei VeriSilicon, kommentierte: "Funktional sichere SoCs sind die entscheidenden technologischen Wachstumstreiber im Bereich Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren, ein wachstumsstarkes Segment mit vielen Innovationen. Bei unsern Kunden aus der Automobilbranche beobachten wir eine kräftige Nachfrage nach ISO 26262-konformen IPs sowie nach ASICs. Das ISP8000L-FS V5.0.0 IP ist das erste IP-Produkt von VeriSilicon, das die ISO 26262- Zertifizierung erhält. In der Folge werden andere IPs von VeriSilicon, darunter VPU, Display-Prozessor, NPU, GPU und DSP, ebenfalls die ISO 26262-Zertifizierung erlangen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende, kundenspezifische Halbleiter-Serviceleistungen und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand unter Nutzung seiner eigenen Halbleiter-IP-Produktpalette anzubieten. Im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells "Silicon Platform as a Service" (SiPaaS) kann VeriSilicon mit seinem umfassenden IP-Portfolio in kurzer Zeit komplette Halbleiterprodukte von der Definition über das Testen bis zum Verpacken anbieten. Das Unternehmen bietet leistungsstarke und kostengünstige Halbleiter-Alternativen für IDM, Fabless, Systemanbieter (OEM/ODM), große Internetunternehmen usw. an. Die Geschäftstätigkeit von VeriSilicon umfasst die Bereiche Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Computer und Peripheriegeräte, verarbeitende Industrie, Datenverarbeitung, Internet der Dinge und andere Anwendungen.

VeriSilicon bietet eine Vielzahl kundenspezifischer Halbleiterlösungen, darunter Video-, Audio- und Sprachverarbeitung in hoher Auflösung, Infotainment im Fahrzeug, Videoüberwachung, IoT-Konnektivität, Rechenzentren usw. Darüber hinaus verfügt VeriSilicon über sechs Arten von hausinternen Prozessor-IPs, und zwar GPU-IP, NPU-IP, VPU-IP, DSP-IP, ISP-IP und Display-Prozessor-IP, sowie über mehr als 1.400 analoge und Mixed-Signal-IPs und RF-IPs.

VeriSilicon wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im chinesischen Shanghai. Das Unternehmen betreibt 6 Design- und F&E-Zentren in China und in den USA und verfügt über 11 Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen weltweit. VeriSilicon beschäftigt derzeit mehr als 1.300 Mitarbeiter.

