Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verluste am Rentenmarkt haben sich ausgeweitet, so die Analysten der Helaba.Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsindikatoren und Äußerungen von EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel, wonach die Inflationsrisiken nach oben gerichtet seien, hätten für eine trübe Stimmung gesorgt. Der Renditeanstieg in den USA belastet ebenfalls, während Unsicherheiten im Zusammenhang mit den steigenden Corona-Infektionen keine große Rolle mehr zu spielen scheinen, so die Analysten der Helaba. Heute gebe es zahlreiche US-Daten, die per saldo robust zu erwarten seien und vor diesem Hintergrund kaum für Unterstützung sorgen dürften. ...

