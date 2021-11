Unterföhring (ots) -Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf siegen am Dienstagabend über ProSieben, ProSieben siegt am Dienstagabend in der Prime Time. Die neue Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet mit einem Allzeit-Bestwert der Show von formidablen 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen und dominiert den Abend.Mit einem Tagesmarktanteil von herausragenden 12,1 Prozent gewinnt ProSieben den Dienstag in der Zielgruppe 14-49 Jahre.Gut läuft es auch im Anschluss für "Late Night Berlin". Die Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf erzielt einen sehr starken Marktanteil von 12,8 Prozent (14-49 J.).ProSieben verschiebt heute die Prime TimeNach ihrem Triumph über ihren Arbeitgeber gehen Joko und Klaas heute um 20:15 Uhr mit "Joko & Klaas LIVE" auf Sendung. Niemand weiß, was passieren wird, alleine Joko und Klaas bestimmen den Inhalt der 15 Minuten zur besten Sendezeit. "TV total" beginnt dadurch heute um 20:30 Uhr, "Zervakis & Opdenhövel. Live." um 21:30 Uhr."Joko & Klaas gegen ProSieben" immer dienstags, um 20:15 Uhr"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 24.11.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5081223