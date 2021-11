Die Freigabe von strategischen Öl-Reserven hat eher einen psychologischen Effekt als dass dadurch die angespannte Angebotssituation am weltweiten Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Solange die OPEC ihre Produktion nicht deutlich und dauerhaft an die erhöhte Nachfrage anpassen kann und einzelne Mitgliedsländer über Produktionsprobleme klagen, dürfte sich an den hohen Ölpreisen nichts ändern. Die Pandemie löste auch eine Panik-Reaktion der amerikanischen Schieferölindustrie aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...