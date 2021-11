Steigende Rohstoffkosten, Lieferengpässe - die Kosten bei BASF & Co steigen. Und nun fordert auch die IG BCE für die gut 580 000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche deutlich mehr Geld. Ziel müsse sein, die Kaufkraft der Menschen nachhaltig zu steigern, sagte Ralf Sikorski, stellvertretender Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie."Es steht außer Frage, dass am Ende ein Entgeltplus oberhalb der Teuerungsrate stehen muss", sagte Sikorski, ohne die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...