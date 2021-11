Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Rücksetzer in den Indizes. Wir schauen auf die Kursreaktionen der Coronagewinner ZOOM und DRÄGERWERK. Außerdem im Fokus: ANALOG DEVICES kommt trotz starkem Wachstum nicht weiter und GAP leidet unter dem Lieferkettenproblem.

Seit ein paar Tagen werden die Risiken am Markt stärker wahrgenommen als die Wochen zuvor. Im Zuge dessen kommen die Indizes etwas zurück. Im DAX waren es gut 400 Punkte in der Spitze. Das Ganze geschieht bei überdurchschnittlichen Umsätzen. Gestern z.B. 4,2 Mrd. € DAX-Umsatz, 88 Mrd. $ im Nasdaq und 29 Mrd. $ im Dow Jones. Nach mehreren schwachen Tagen scheint der Markt reif für eine technischen Erholung. Eine Trendwende ist das noch nicht. Für Investments auf breiter Front ist es deshalb noch zu früh. Das Risiko bleibt beschränkt, aber über eine Barreserve zu verfügen ist richtig. Das bedeutet handlungsfähig zu sein, wenn die Kurse tiefer stehen.

Derweil geben die USA Teile ihre Ölreserven frei. Das wird zu einer Entspannung am Ölmarkt führen, weil dem auch andere folgen. Das ist eine Brücken- und keine finale Lösung. Parallel dazu ziehen die T-Bond-Renditen weiter an. Stand gestern 1,66 % und damit rücken die ambitionierten Bewertungen wieder in den Fokus. Ganz vorne mit dabei:

