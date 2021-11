DJ EZB/De Guindos: Gründe für hohe Inflation werden struktureller

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gründe für den Anstieg der Inflation im Euroraum werden nach Aussage von Luis de Guindos, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), struktureller. De Guindos sagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend in Madrid: "Die EZB weist immer wieder darauf hin, dass der Inflationsanstieg der vergangenen Monate vorübergehender Natur ist. Wir haben aber auch gesehen, dass diese Angebotsfaktoren in den vergangenen Monaten struktureller und dauerhafter geworden sind."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2021 03:52 ET (08:52 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.