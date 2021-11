DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Studie

Umfrage im Auftrag von Vonovia

Mieterinnen und Mieter erwarten stark steigende Energiepreise - Umfrage zeigt: Mehr als 90 % der zur Miete lebenden Menschen rechnen mit höheren Energiepreise. - Gut 80 Prozent der Befragten bevorzugen höhere Abschlagszahlungen; Vorauszahlungen bei Vonovia in der App, telefonisch oder schriftlich schnell anpassbar. - Vonovia baut eigene grüne Energieversorgung zu stabilen Preisen für Kundinnen und Kunden kontinuierlich aus. - Inklusivmiete bei Befragten sehr attraktiv.

Bochum, 24. November 2021. Aufgrund steigender Energiepreise erwarten immer mehr Mieterinnen und Mieter in Deutschland erhöhte Strom- und Energiekosten. Eine Umfrage des Meinungs- und Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag von Vonovia hat gezeigt, dass knapp 93 Prozent der zur Miete lebenden Menschen von höheren Nachzahlungen bei der kommenden Nebenkostenabrechnung ausgehen. Während die Sorgen um Nachzahlungen aktuell steigen, passten die Abschlagszahlungen in der Vergangenheit noch bei jedem Zweiten der Befragten zum tatsächlichen Jahresverbrauch: Laut Umfrageergebnis mussten 54,7 % der Mieterinnen und Mieter in den letzten Jahren keine oder nur eine geringe Nachzahlung für ihren Energieverbrauch leisten. "Unsere Kundinnen und Kunden müssen ihr Budget planen können. Dafür wollen sie wissen, wie viel Geld sie für Heizen und Strom brauchen. Deshalb ist es so wichtig, dass zusätzlich zu den geleisteten Vorauszahlungen keine außergewöhnlichen Nachzahlungen fällig werden", sagt Stephen Guhr, Geschäftsführer Energie Service bei Vonovia. "Es ist wichtig, für die nächste Abrechnungsperiode vorzusorgen. Wenn unsere Kundinnen und Kunden es möchten, haben sie ohne bürokratischen Aufwand die Möglichkeit ihre Vorauszahlungen anzupassen: telefonisch, schriftlich oder mit wenigen Klicks über unsere Mieter-App", ergänzt Guhr. Auch hier kommt die Umfrage zu eindeutigen Ergebnissen: Mehr als 80% der Befragten möchten im Falle steigender Energiepreise lieber eine höhere monatliche Abschlagszahlung leisten, als Rücklagen für eine Nachzahlung zu bilden. Energetische Gebäudesanierungen als wirksames Gegenmittel Um die steigenden Energiepreise für die Mieterinnen und Mieter auch künftig berechenbar zu halten, hat Vonovia in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu zählen neben Konzepten zur seriellen Gebäudesanierung vor allem die energetische Modernisierung sowie der Austausch von Heizungen. Mit rund 3 % jährlicher Sanierungsquote ist das Bochumer Unternehmen führend in der Branche. Dass dies der richtige Weg ist - diese Überzeugung teilen laut Umfrage auch große Teile der Bevölkerung. So betrachten fast 63 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Mietwohnungen derartige Sanierungen als wirksames Mittel, um die Energiekosten nachhaltig zu senken. Vonovia hat insbesondere den Ausbau der Photovoltaik-Infrastruktur in den Quartieren massiv vorangetrieben und darüber hinaus ein Mieterstrom-Programm realisiert. "Alle Photovoltaik-Anlagen die zukünftig auf einem unserer Gebäude installiert werden, sind mieterstromfähig", erklärt Guhr. "Das heißt, dass unsere Mieterinnen und Mieter grünen Direktstrom zu stabilen Preisen vom eigenen Dach über unseren eigenen Energie Service beziehen können. Das ist nachhaltig und wir machen uns damit unabhängiger von schwankenden Energiepreisen am Markt", ergänzt Guhr. Bis 2030 will Vonovia etwa 17.000 Dächer mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten, bis 2050 sollen es 30.000 sein. Kundinnen und Kunden von Vonovia, deren Dach heute noch nicht mit einer PV-Anlage ausgestattet ist, können ebenfalls Grünstrom über die Vonovia Energie Service GmbH beziehen. Inklusivmiete als attraktives Modell Auch das vor allem in Skandinavien vorgelebte Konzept des Warmmietenmodells findet bei den Befragten großen Zuspruch. Rund 53 Prozent würde eine Inklusivmiete, also ein fester Mietbetrag inklusive der Mietnebenkosten, mehr Sicherheit geben, um die Gesamtkosten fürs Wohnen besser zu strukturieren. Mit dem ersten Energiesprong-Projekt, das Vonovia aktuell in Bochum umsetzt, prüft das Unternehmen erste Schritte in diese Richtung, um die Potentiale zu bestimmen. Bei diesem Verfahren wird die reine Bauzeit während der Modernisierung vor Ort nahezu halbiert. Dazu werden die Häuser mit 3-D-Scans erfasst und Fassadenelemente millimetergenau vorgefertigt. Auf der Baustelle müssen die Teile dann nur noch montiert werden. Zusammen mit der Installation einer PV-Anlage, wird jedes der Häuser nach der Sanierung so viel grüne Energie erzeugen, dass der Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner an Heizenergie, Warmwasser und Haushaltsstrom gedeckt wird. Der Einsatz von 100 Prozent erneuerbare Energien reduziert die CO 2 -Emission auf null. Trotz hoher energetischer Qualität und Steigerung des Innenraumkomforts, sollen die Lebenshaltungskosten der Bewohnerinnen und Bewohner - abhängig vom individuellen Verbraucherverhalten - dabei nicht steigen.



Bis 2024 sollen mehr als 2.800 Wohnungen auf diese Weise seriell saniert werden.



Zur Umfragemechanik: Im Auftrag von Vonovia hat das Meinungsforschungsinstitut Civey im Oktober 2021 1.000 Personen befragt. Die Umfrage richtete sich ausschließlich an zur Miete lebende Personen in der Bundesrepublik. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Einwohner der Bundesrepublik ab 18 Jahren. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt zwischen 5,6 und 6,2 Prozent.

Drohnenaufnahmen von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Vonovia Beständen in Dresden-Leuben. Copyright: Vonovia, Steffen Füssel

Über Vonovia



Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 95,4 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter (inkl. Deutsche Wohnen). Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.



