Der Kursverlauf der vergangenen zwei Wochen ist für Anleger, die die Aktie von Nel in Ihrem Depot haben, enttäuschend. Die Rally hatte vorerst an der 200-Tage-Line ihr Ende gefunden. Der Titel hat rund 15 Prozent vom Mehrmonatshoch an Wert abgegeben. Jetzt notiert die Nel-Aktie an einer wichtigen Unterstützung. Sie entscheidet mit diesen Marken über die weitere Entwicklung.Am heutigen Mittwoch notiert Nel unverändert und steht aktuell an einem starken Support bei 17,50 Norwegische Kronen (NOK). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...