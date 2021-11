Tesla ist nach der atemberaubenden Performance der Aktie in den letzten Monaten zum fünftgrößten Unternehmen in den USA aufgestiegen. Jedoch gehen die Meinungen, was die Bewertung betrifft, noch immer weit auseinander. Ist die Aktie ein Investment wert?Geht es nach Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas, dann lautet die Antwort ja. Jonas hat kürzlich sein Kursziel von 1.200 Dollar bestätigt. Das würde bedeuten, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen auf einen Marktwert von 1,2 Billionen Dollar kommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...