MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Dem Chemiekonzern zufolge ist die Nachfrage im Oktober und November mit Ausnahme des Automobil-Bereichs weiter gut gewesen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2022 erwarte BASF eine stabile Angebots-/Nachfragesituation./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / 07:17 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

BASF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de