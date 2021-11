Um in den PRIMA - Global Challenges aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft einen nennenswerten nachhaltigen und sozialen Beitrag in wichtigen Themenfeldern leisten.Zukunftsthemen und Best-in-class-AnsatzDer PRIMA - Global Challenges (ISIN: LU0254565053) ist als reiner Aktienfonds konzipiert und adressiert gezielt sieben globale Megatrends. Im Einzelnen sind das: Armutsbekämpfung, Trinkwasserversorgung, Erhalt der Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung, Bekämpfung des Klimawandels, Einführung verantwortungsvoller Führungsstrukturen und Schutz der Waldfläche. "Dass ein Engagement in diesen wichtigen Zukunftsthemen dringend erforderlich ist, wird eindrucksvoll durch einen breiten wissenschaftlichen Konsens untermauert. Nach mittlerweile fünf Jahren Fondshistorie zeigt sich nun auch deutlich, dass Unternehmen, die sich in den genannten Bereichen einbringen, überdurchschnittlich gute finanzielle Perspektiven bieten", betont die Fondsgesellschaft. Der Fonds reklamiert für sich das Einhalten besonders hoher ethischer Anforderungen und strenger Nachhaltigkeitskriterien. Vorgegeben und überprüft werden diese Standards durch ISS-oekom, einer namenhaften Nachhaltigkeitsratingagentur. "Wir haben das Research bewusst an eine externe Ratingagentur vergeben, da wir wissen, dass die Anwendung fundierter und strenger Nachhaltigkeitskriterien zum einen den gewünschten positiven Effekt auf die Performance haben kann und zum anderen nur durch diesen kompromisslosen Ansatz die Akteure am Finanzmarkt zu mehr Nachhaltigkeit bewegt werden können", so PRIMA. Gearbeitet wird mit einem absoluten best-in-class-Ansatz. Dieser sei dadurch gekennzeichnet, dass für jede Branche klare Grenzwerte definiert werden, ab denen in ein potentielles Unternehmen investiert werden darf. Durch die jeweiligen Branchen-Schwellenwerte wird vermieden, dass Unternehmen, die lediglich im Branchenvergleich mit Nachhaltigkeit punkten können, sich für den Fonds qualifizieren. Konkret ausgedrückt: Selbst das relativ beste Unternehmen aus einer nachteiligen Branche wird nicht im Fonds auftauchen.

Den vollständigen Artikel lesen ...