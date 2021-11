Nasdaq Stockholm AB: Delisting of Certificates by Morgan Stanley & Co. International plc (2683/21)

As from November 24, 2021, the following certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short Name: ISIN: BEAR AXFO X5 AVA 1 GB00BW6NQQ42 BEAR CO2 X10 AVA 17 GB00BL089699 BEAR KAFF X12 AVA 21 GB00BNTPHF01 BEAR DAX X10 AVA 8 GB00BL017D10 BEAR DIOS X5 AVA 1 GB00BG5XW217 BEAR LVMH X5 AVA 1 GB00BG60PF58 BEAR GAS X12 AVA 18 GB00BNTQY856 BEAR NOVO X5 AVA 2 GB00BG5XL574 BEAR QCOM X5 AVA 4 GB00BL01KZ47 BEAR SPGS X12 AVA 12 GB00BL04Y064 BULL BIOT X3 AVA 1 GB00BG5ZNH95 BULL SOBI X3 AVA 1 GB00BW6Q9T73 BULL BTSB X2 AVA 2 GB00BG61SY85 BULL CTT X3 AVA 2 GB00BG604W57 BULL EURSEK X5 AVA 2 GB00BG61HQ39 BULL FPAR X5 AVA 3 GB00BG61FM50 BULL GM X5 AVA 03 GB00BL01KS79 BULL PALLA X10 AVA 5 GB00BNTQ2R03 BULL SP500 X12 AVA 9 GB00BKZZR425 MINI L EQT AVA 02 GB00BG61VL69 MINI L HEX AVA 12 GB00BVZX7095 TURBO L NOVO AVA 6 GB00BG61J347 BULL SP50 X15 AVA 10 GB00BL00FD41 MINI L CO2 AVA 16 GB00BL005349 MINI S NATGAS AVA 26 GB00BNTS4P82 MINI S NATGAS AVA 25 GB00BNTS4G91 MINI S NATGAS AVA 23 GB00BNTS3K62 TURBO L NVDA AVA 16 GB00BL01RR57 The last day of trading will be November 24, 2021. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.