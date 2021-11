Um 11:37 liegt der ATX TR mit +0.21 Prozent im Plus bei 7576 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.56% auf 48.85 Euro, dahinter CA Immo mit +1.48% auf 37.7 Euro und Verbund mit +1.29% auf 86.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15874 ( -0.77%, Ultimo 2020: 13719). - Was Valneva, Do&Co und Gamestop gemeinsam haben- Börsen-Kurier: Do&Co-Interview, Analysten zu Uniqa und VIG- PIR-News: Valneva, Pierer Mobility, Andritz, Research zu Porr und UBM- Unser Robot sagt: Do&Co, Porr, RBI und weitere Aktien erfolgreich; Norbert Haslacher führt den 2. ag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 24.11.: FACC zeigt, wie es geht- Österreich-Depot: Erneut leicht schwächer- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.11% vs ....

