Köln/Frankfurt (ots) -Individualität und Abgeschiedenheit liegen weiterhin stark im Trend. Das zeigt sich an der anhaltend hohen Nachfrage für Urlaub im Luxussegment. Nicht zuletzt bieten Hotels mit einem großzügigen Raumkonzept, Villen und Suiten, Privatpools, exklusive Strandabschnitte, Privatjets und private Yachten dem Gast neben einer hohen Privatsphäre auch größtmögliche Sicherheit in Zeiten der Pandemie. Entsprechend hat DERTOUR Deluxe sein Angebot zur Sommersaison 2022 stark erweitert. Das Programm in Europa und Nordafrika wurde um 10 Prozent ausgebaut: Insgesamt 24 neue Resorts in Europa und Nordafrika sowie drei neue Privatrundreisen in den Nordischen Ländern, die damit erstmals als Rundreiseziel bei DERTOUR Deluxe buchbar sind, ergänzen das Portfolio. Auch in Afrika und Nordamerika wurde das Angebot an Luxushotels und exklusiven Rundreiseerlebnissen erweitert. Besonderes Highlight des neuen Sommerprogramms: Private Superyacht-Charter im Mittelmeer, in den USA, der Karibik und in Australien.Yacht-Charter: Private Luxuserlebnisse auf SeeNachdem DERTOUR Deluxe zum Sommer 2021 bereits Privatjets in das Portfolio aufgenommen hat, bietet der Luxusreiseveranstalter ab der kommenden Sommersaison auch private Yacht-Charter an. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Partner Boataffair sind Luxusyachten und -katamarane buchbar im Mittelmeer, beispielsweise in Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland und Kroatien, in den USA, in der Karibik auf den britischen Jungferninseln und in Australien auf den Whitsundays, den Inseln vor Queensland am Great Barrier Reef. Zur Auswahl stehen Motoryachten, Katamarane, Segelyachten sowie Superyachten. Einen Luxuskatamaran von 14 Metern Länge mit vier Kabinen für bis zu acht Personen gibt es für eine Woche in Kroatien - inklusive der Mahlzeiten, einer dreiköpfigen Crew, einem Ausflugsprogramm mit Insel-Hopping und dem Besuch von Nationalparks sowie einer Vielzahl von Wassersportgeräten wie einem Kayak, Kneeboard, SUP, Wasserski, Beiboot und Schnorchelausrüstung - bereits ab 13.000 Euro.Superyachten, deren Innenausstattung von Top-Innenarchitekten gestaltet wurde, bieten Luxus, Komfort und Eleganz pur: Neben einer exklusiven Ausstattung mit hochwertigen Unterhaltungssystemen bieten sie eine acht- bis 14-köpfige hochqualifizierte Crew - optional inklusive professioneller Tauch- oder Yogalehrer, Massagetherapeuten und Gourmetköche. Eine Woche All-inclusive-Charter auf der 33 Meter langen Superyacht Sunseeker Predator 108 kostet im westlichen Mittelmeer ab 71.250Euro und beinhaltet neben Yacht und Crew eine Gourmet-Vollpension inklusive erlesener Weine und Champagner, Wassersportgeräte wie Jetski, Stand-Up-Paddleboard und Wasserski, einen Wäsche- und Bügelservice sowie Besuche von Nationalparks und Sehenswürdigkeiten, VIP-Flughafentransfers, Obstkörbe, WLAN sowie viele weitere Leistungen und Services. Dem Luxus sind kaum Grenzen gesetzt: Auch eine 50 Meter lange Superyacht in Griechenland für bis zu zwölf Personen mit Master Suite, VIP-Kabinen, großem Jacuzzi-Pool, Jetskis, Jetsurfs und Flyboard Hoverboards, Fitnessbereich sowie einer 12-köpfigen Crew ist ab 300.300 Euro pro Woche bei DERTOUR Deluxe buchbar.Nordische Länder neu im ProgrammMit Norwegen, Schweden und Finnland bietet DERTOUR Deluxe zum Sommer 2022 erstmalig die Nordischen Länder als Rundreiseziele an. Neu sind drei außergewöhnliche Reiseerlebnisse oberhalb des Polarkreises mit den besten Unterkünften der Region: Zwei Mietwagenreisen - auf Wunsch mit Fahrer/Guide buchbar - führen die Gäste zum höchsten Berg Schwedens, dem Kebnekaise, bzw. durch Norwegen und Finnisch Lappland bis zum Nordkap. Besonderes Highlight ist die 7-tägige neue Reise "Arktische Küstenträume" ab/bis Tromsø, die einen 3-tägigen Segeltörn auf einem 13 Meter langen Katamaran in der arktischen Inselwelt Norwegens in den Tromsøfjord und den Lyngenfjord beinhaltet. Abgeschiedene Inseln, das einzigartige Bergpanorama der Lyngenalpen, Begegnungen mit Einheimischen und eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt im Schein der Mitternachtssonne oberhalb des Polarkreises machen diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.Wie bei ausnahmslos allen Rundreisen von DERTOUR Deluxe handelt es sich auch bei den neuen Angeboten um private Rundreisen, die den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Gäste angepasst werden können.Neue Luxushotels in EuropaAuch im Bereich der Luxushotellerie wurde das Portfolio erweitert. In Europa wurden insgesamt 24 neue Hotels ins Programm aufgenommen, darunter das "San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel" auf Sizilien. Das legendäre Hotel, in dem bereits Oscar Wilde, Elizabeth Taylor und D. H. Lawrence zu Gast waren, öffnete im Juli 2021 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten pünktlich zu seinem 125. Geburtstag als Four Seasons Hotel seine Pforten. Das Hotel, welches seit 1896 einem Dominikanerkloster aus dem 14. Jahrhundert angegliedert ist, bietet neben dem berühmten Four Seasons-Service traumhafte Ausblicke auf das Ionische Meer, den Vulkan Ätna und das antike Theater von Taormina.Ebenfalls im Juli 2021 eröffnet hat das Six Senses Ibiza, welches das Programm von DERTOUR Deluxe zum Sommer 2022 ergänzt. Das nachhaltig zertifizierte Resort an der für ihr kristallklares Wasser bekannten Bucht Cala Xarraca im ruhigen Norden Ibizas bietet einen 1.200 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich sowie eine Gourmetküche, die auf Regionalität, Saisonalität und Produkte einer eigenen Farm setzt.Afrika: Mehr private Villen, neue Lodges und Luxussafaris mit KindernEin hohes Maß an Privatsphäre liegt weiter stark im Trend. Entsprechend hat DERTOUR Deluxe das Angebot der exklusiven Private Villas in Südafrika erweitert: Neu im Programm sind insgesamt zwölf Villen und Lodges zur alleinigen Nutzung durch die Gäste - inklusive aller Services eines Luxusresorts. Unter ihnen befindet sich das Gondwana Ulubisi House an der Gartenroute. Die 500 Quadratmeter große Villa mit eigenem Guide, Koch und Butler liegt im Gondwana Private Game Reserve, in dem die Big Five zuhause sind. In drei luxuriösen Suiten mit Ausblick auf die Savanne haben bis zu sechs Erwachsene Platz. Das in einem Reservat an der Cape Whale Coast nur wenige Autominuten von Hermanus und Stanford entfernt gelegene Perivoli Lagoon House begrüßt seine Gäste mit zeitgenössischem Design und einem beheizten Infinity Pool mit Blick auf die Ufer des majestätischen Klein Rivers. Ebenfalls neu bei DERTOUR Deluxe ist die Boschendal Mountain Villa. Auf dieser privaten Weinfarm können bis zu zwölf Personen übernachten. Mit sechs Schlafzimmern, mehreren Bade- und Wohnzimmern, einer vollausgestatteten Küche und einer umlaufenden Terrasse mit Blick auf das Bergpanorama und das Franschhoek Tal eignet sich die Boschendal Mountain Villa ideal für eine Auszeit mit der Familie oder einer Gruppe von Freunden.Mit dem neuen Package "Morukuru River House & Morukuru Beach Lodge" erweitert DERTOUR Deluxe das Angebot an Safaris mit Kindern in Südafrika, einem beliebten Familienziel mit angenehmem Klima und ohne Zeitverschiebung. Das Morukuru River House mit drei Schlafzimmern liegt am Marico-Fluss im Malaria-freien Madikwe Game Reserve, in dem Groß und Klein die Big Five beobachten können. Für Pirschfahrten mit der ganzen Familie gibt es im Safarifahrzeug bei Bedarf Kindersitze. Guide und Fährtenleser führen die Kinder sicher in die Geheimnisse des afrikanischen Buschs und seiner tierischen Bewohner ein. Die am Strand gelegene Morukuru Beach Lodge im De Hoop Naturreservat mit fünf Schlafzimmern bietet Familien vielfältige Naturerlebnisse an der Küste. Aktivitäten wie Spurenlesen und geführte Wanderungen, auf denen der afrikanische Busch oder Strand erkundet werden, sorgen für Abwechslung und Spaß.In Namibia, Kenia und Tansania wurde das Angebot ebenfalls erweitert: Insgesamt acht weitere neue Luxushotels und Lodges sind hier buchbar.Neue Hotels und ursprüngliches Reiseerlebnis in British ColumbiaNachdem das Nordamerika-Programm von DERTOUR Deluxe bereits zum Winter 2021/2022 mit 22 neuen Hotels und sieben neuen Rundreisen deutlich ausgebaut wurde, wird es zum Sommer 2022 nochmals erweitert: Fünf zusätzliche neue Hotels, darunter das nachhaltige 1Hotel Toronto, und ein privates Erlebnispackage in British Columbia ergänzen das Programm. Das fünftägige Package "Erlebnis Natur & Kultur Haida Gwaii" ist in Verbindung mit einer von zwei Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Inselarchipel Haida Gwaii buchbar: entweder mit dem Boutiquehotel Ocean House oder mit den Oceanfront Cabins der Haida House Lodge. Die vielfältigen kulturellen und naturnahen Aktivitäten des Erlebnispackages beschäftigen sich mit dem reichen Erbe des indigenen Stammes der Haida. Auf dem Programm stehen Wanderungen mit fantastischen Aussichten auf das Meer und die Berge, die Besichtigung von Totempfählen und historischen Stätten sowie Besuche bei einheimischen Künstlern, welche ihre Kultur und handwerklichen Fertigkeiten veranschaulichen. An der Seite erfahrener Guides geht es zu Fuß oder per Zodiac-Boot auf die Suche nach Bären, Walen und Vögeln oder auf Angeltour.Preisbeispiele:Kroatien, westliches Mittelmeer, 33 Meter-Superyacht Sunseeker Predator 108 (Luxus), max. 9 Gäste, 1 Woche, all inclusive, 4-köpfige Crew, ab 71.250 EURGriechenland, Inselhüpfen, 50 Meter-Superyacht Admiral Yacht (Luxus), max. 12 Gäste, 1 Woche, all inclusive, 12-köpfige Crew, ab 300.300 EURNorwegen, Mietwagenreise "Arktische Küstenträume", ab/bis Tromsø, Luxusunterkünfte, 6 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, z.B. am 01.06.2022, pro Person ab 6.079 EURSüdafrika, Mossel Bay, Gondwana Ulubisi House (Luxus), 4 Nächte in einer 3-Bedroom-Villa (max. 6 Personen), all inclusive, z.B. am 01.05.2022, pro Villa ab 9.899 EURSüdafrika, Madikwe Game Reserve, Safari-Package "Morukuru River House & Morukuru Beach Lodge" (Luxus), ab Johannesburg/bis Kapstadt, 8 Nächte, Doppelzimmer, all inclusive, z.B. am 09.05.2022, pro Person ab 16.379 EURKanada, Queen Charlotte Islands, Package "Erlebnis Natur & Kultur Haida Gwaii", Ocean House (Luxus), 4 Nächte im Doppelzimmer, Vollpension, inkl. Flugtransfer ab/bis Vancouver, z.B. am 25.05.2022, pro Person ab 3.669 EURBuchbar im Reisebüro.HintergrundDERTOUR ist der führende Reiseveranstalter in Deutschland und Österreich für den individuellen Urlaub in Europa und weltweit. Verschiedene Anreisemöglichkeiten können flexibel mit Hotels, Ausflügen und Eintrittskarten für Events kombiniert werden. Mit seinem großen Angebot an Rundreisen ist DERTOUR führend im deutschen Reisemarkt. In der Produktlinie DERTOUR Sports bündelt der Veranstalter Reisen für Sportfans und aktive Sportler. Luxuriöse Urlaubserlebnisse bietet das Programm von DERTOUR Deluxe. DERTOUR ist Teil der DER Touristik Group. Weitere Informationen unter www.dertour.de.Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt 9.400 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. 