Köln/Frankfurt (ots) -- DERTOUR-Veranstalter erwarten positive Entwicklung für kommende Saison- Preisentwicklung: Sommerurlaub bleibt günstig- Ausbau qualitativ hochwertiger Exklusivitäten- Produkterweiterung mit Fokus auf Individualität & Privatsphäre- Ausbau der Kleingruppenreisen und von Badeurlaub weltweit- Rundreisen in Europa erleben Renaissance, Aktivurlaub weiter im Trend- Ausbau Magalog "Bewusst Reisen": Erweiterung um Fernreiseziele und nachhaltig gestaltete AusflügeDie Gewinner des Sommers 2022 werden einmal mehr Urlaubsziele in Europa. Im Rahmen der Vorstellung der neuen Sommerprogramme der DER Touristik-Veranstalter DERTOUR, Jahn Reisen, ITS und Meiers Weltreisen prognostiziert Dr. Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe: "Im kommenden Sommer boomen Autoreiseziele und die Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer. Auch Rundreisen in Europa feiern eine Renaissance: Die Deutschen haben Europa als Rundreiseziel wiederentdeckt."Auf diese Entwicklung haben die Veranstalter ihre Programme ausgerichtet: Das Hotelangebot in den Trenddestinationen wurde aufgestockt, Top-Häuser bieten DERTOUR und seine Schwestermarken exklusiv im deutschen Markt an. "Viele der beliebtesten Hotels an den schönsten Stränden sind ausschließlich bei DERTOUR und seinen Schwestermarken buchbar", sagt Dr. Ingo Burmester. Der Anteil der nachfragestarken Exklusiv-Hotels wurde zum Sommer 2022 um insgesamt 10 Prozent gesteigert, in Deutschland beträgt ihr Anteil sogar fast 15 Prozent. Die meisten der 400 exklusiven Produkte werden in Deutschland, Griechenland, Italien und in Spanien angeboten. Dem gesteigerten Bedürfnis nach Individualität und Privatsphäre entsprechend bauen DERTOUR und seine Schwestermarken ihr Angebot mit zahlreichen neuen Hotels und Villen mit Privatpools aus. Ebenso sind viele neue Aktiv- und Rundreisen in Europa, insbesondere solche in kleinen Gruppen, zum Sommer 2022 bei den DERTOUR-Veranstaltern buchbar.Der erste DERTOUR-Magalog "Bewusst Reisen" war ein voller Erfolg. Im jetzt erschienenen zweiten "Bewusst Reisen"-Magalog bietet der Veranstalter erneut verantwortungsvolle Reiseangebote an, erstmals im Programm sind auch Fernreiseziele und jetzt erstmalig nachhaltig gestaltete Ausflüge. Auf 64 Seiten finden Kunden Hotels mit Nachhaltigkeitszertifizierung und Ausflüge in elf Ländern weltweit.Ergänzt wird die DERTOUR-Angebotspalette erstmals durch ausgewählte Spezialisten-Produkte, darunter die DER Touristik Suisse-Schwesterveranstalter Kontiki Reisen (Nordeuropa), Dorado Latin Tours (Lateinamerika), asia365 (Asien) sowie Manta Reisen (Tauchen weltweit). Dadurch stärkt der Veranstalter seine Position als Vollsortimenter im Markt. "DERTOUR ist der verlässliche Partner für Urlaube und Reisen aller Art: Ob Pauschalreise oder Individualangebot nah oder fern, ob Städtetrip, Zeltsafari, Mega-Sportevent oder Ausflug weltweit, ob preisbewusster Urlaub, Mittelklassehotel oder Luxusaufenthalt - DERTOUR erfüllt jeden Urlaubswunsch und zwar immer mit verlässlicher Qualität, Sicherheit und Flexibilität", erklärt Dr. Ingo Burmester. "Das ist das Versprechen unserer Leitmarke Dertour."Eine stabile Preisentwicklung mit Reduktionen von bis zu minus 5 Prozent und zahlreichen Preisen auf Vorjahresniveau sorgt in Kombination mit hohen Frühbucherermäßigungen sowie attraktiven Specials weltweit auch im kommenden Jahr für günstige Preise. Entsprechend positiv fällt der Ausblick auf die kommende Saison aus: "Wir erwarten einen nachfragestarken Sommer 2022", so Burmester.Touristikjahr 2020/21 und aktuelle BuchungslageMit dem abgelaufenen Touristikjahr 2020/21 (1.11.2020 bis 31.10.2021) liegt ein herausforderndes Geschäftsjahr hinter der Touristikbranche. DERTOUR und seine Schwestermarken konnten es jedoch trotz der schwierigen Bedingungen mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr abschließen und insbesondere auf der Mittelstrecke deutlich Marktanteile gewinnen. Der Vergleich zum Vor-Corona-Niveau zeigt: Der Umsatz des abgelaufenen Touristikjahres lag weniger als 60 Prozent unter dem des Touristikjahres 2018/19, und damit laut DRV-Statistik über dem Markt, der gesamthaft ein Minus von 69 Prozent verzeichnete.Nach einer coronabedingt schwachen Wintersaison zeigt der Blick auf die Sommersaison 2021 eine positive Entwicklung: Über alle Ziele hinweg betrachtet, haben DERTOUR und seine Schwestermarken im vergangenen Sommer mehr als die Hälfte des Vor-Corona-Umsatzvolumens erreicht. Dabei kamen die Urlaubsziele am Mittelmeer und in Europa insgesamt auf beachtliche 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, wobei beispielsweise Griechenland und die Türkei sogar besser abschnitten als vor Corona und ein Plus von 20 bzw. 15 Prozent gegenüber dem Sommer 2019 erzielten.Auch die Vorausbuchungen für den Sommer 2022 sind sehr erfreulich. Sie zeigen, dass sich die Flexoptionen bewähren: Sie werden mit hohem Anteil langfristig gebucht. Daran zeigt sich: Die Flex-Optionen geben den Gästen der DERTOUR-Veranstalter Flexibilität und Sicherheit und ermöglichen ihnen damit eine frühzeitige Buchungsentscheidung, die ihnen gleichzeitig attraktive Frühbucherpreise sichert.Gerade die Buchungseingänge der letzten Wochen haben deutlich gezeigt: Die Reiselust ist nach der Zwangspause größer denn je. Viele Ziele wurden stärker gebucht als zum selben Zeitpunkt vor Corona. Dazu zählen beispielsweise die Kanaren, die vor kurzem mehr als zweieinhalbmal so stark gebucht wurden wie im Winter 2018/19.Die Buchungseingänge für Ägypten waren doppelt so hoch wie zum selben Zeitpunkt vor Corona, die Malediven - mit hoher Nachfrage nach Strand- und Wasservillen mit viel Privatsphäre - wurden sogar fast dreimal so stark gebucht, und für Dubai entschieden bis vor wenigen Tagen dreimal mehr Gäste als zum selben Zeitpunkt vor Corona. Positiv entwickeln sich auch Thailand und die USA: Nachdem die Einreisebedingungen vereinfacht wurden, ziehen die Buchungen wieder stark an.Die veränderte Corona-Lage in Deutschland und dem beliebten Urlaubsziel Österreich beeinflusst jedoch die aktuellen Buchungseingänge. "Unsere Reservierungssysteme wirken einmal mehr wie ein Seismograf", erklärt Dr. Ingo Burmester. "Mit der veränderten Corona-Lage und den neuen Maßnahmen haben sich die Buchungseingänge seit einigen Tagen etwas abgeschwächt. Die Menschen warten aktuell noch ab." Mit nachhaltig negativen Effekten rechnet Burmester jedoch nicht, da die vergangenen Monate gezeigt haben, dass sich positive Entwicklungen, wie die Öffnung von Reiseländern, unmittelbar und förderlich auf die Nachfrage auswirken. "Die Phase der Zurückhaltung wird nur kurz sein. Die Menschen sehnen sich gerade nach der langen Zeit mit vielen Einschränkungen nun umso mehr nach Reisen und Urlaub, und sie werden ihn dort verbringen, wo es möglich und sicher ist."Gebucht wird seit Beginn der Pandemie kurzfristiger als zuvor: Bei DERTOUR und seinen Schwestermarken erfolgen die Buchungen im Schnitt aktuell vier bis sechs Wochen vor Reisebeginn. Aktuell entfallen 25 Prozent der Buchungen auf den kommenden Sommer und 75 Prozent auf die laufende Wintersaison 2021/22. Dieses Buchungsverhalten wird sich aufgrund der aktuellen Lage insbesondere auch beim Skiurlaub fortsetzen, prognostiziert Burmester.Die beliebtesten Ziele des Winters 2021/22 sind die Kanaren, der Indische Ozean, Ägypten, die Karibik, die erdgebundenen Ziele Deutschland/Österreich/Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei. Vor Corona war Thailand mit großem Abstand das beliebteste Winterziel, gefolgt von den Kanaren, Deutschland/Österreich/Schweiz, der Karibik und dem Indischen Ozean. In diesem Jahr öffnet sich der traditionelle Winterfavorit Thailand erst jetzt mit vereinfachten Einreisebedingungen dem Tourismus. Davon profitieren in diesem Winter die Sonnenziele Kanaren, Ägypten und der Indische Ozean, die sich einer deutlich stärkeren Nachfrage als vor Corona erfreuen.Die Corona-Situation in Österreich führt aktuell zu einem Nachfragerückgang für das beliebte Urlaubsland. Ob dieser anhält, hängt von der weiteren Entwicklung ab: "Wir hoffen, dass die von Österreich eingeleiteten umfassenden Eindämmungsmaßnahmen zügig und noch vor Beginn der Hauptsaison greifen. Dann steht einer verantwortungsvollen Skisaison nichts im Wege", sagt Dr. Ingo Burmester.Preisentwicklung: Der Sommerurlaub bleibt günstigIn der Karibik, in Lateinamerika und Thailand wird Urlaub um rund fünf Prozent günstiger als im Vorjahr. Generell bleiben in Asien die Preise weitestgehendunverändert. Auf Vorjahresniveau bewegen sich auch die Ziele im Indischen Ozean, in Nordafrika und im restlichen Afrika, in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie im Oman. Auch auf den Balearen und Kanaren bleiben die Preise stabil.In stärker nachgefragten Zielen wie der Türkei, Griechenland und Eigenanreisezielen wie Deutschland, Österreich und Italien steigen die Preise leicht um zwei bis drei Prozent. Leichte Erhöhungen zeichnen sich auch für Kanada und USA ab.In der Gesamtbetrachtung entwickeln sich die Preise stabil und in Kombination mit hohen Frühbucherermäßigen und attraktiven Specials bleibt der Urlaub auch im Sommer 2022 günstig.Urlaub mit Sicherheit: Flexible Stornooptionen und Sicher-Super-Sorglos-Paket bis 31. Oktober 2022 verlängertDie Veranstalter der DER Touristik bieten ihren Gästen weiterhin mit zubuchbaren, flexiblen Storno-Optionen größtmögliche Flexibilität und Sicherheit für ihre Reisen. Zum Einheitspreis von 59 Euro pro Buchung können Urlauber mit dem Flexpaket Flugpauschalreisen, Hotels weltweit und Rundreisen bei den Veranstaltern DERTOUR, Jahn Reisen, ITS und Meiers Weltreisen bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenfrei stornieren oder umbuchen. Zudem ermöglichen Flexraten für viele Hotelbuchungen mit Eigenanreise in Deutschland und Europa eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis sogar nur fünf Tage vor Anreise. Beide Regelungen gelten bis auf weiteres für Neubuchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2022.Besonders attraktiv sind die Flexpakete in Kombination mit Frühbuchervorteilen: Ihre flexiblen Stornooptionen ermöglichen es den Gästen, von hohen Frühbucherermäßigungen zu profitieren, ohne ein Risiko bei der Buchung einzugehen.Um ihren Gästen auch weiterhin Sicherheit im Urlaub zu bieten, haben die Veranstalter der DER Touristik das kostenfreie Sicher-Super-Sorglos-Paket verlängert: Es gilt nun für alle Neubuchungen von Flugpauschalreisen mit Anreise bis zum 31. Oktober 2022. Seine zahlreichen Services und Leistungen sichern die Gäste von DERTOUR, Jahn Reisen, ITS und Meiers Weltreisen im Falle einer Quarantäne oder einer Covid-19-Erkrankung ab. Das Paket bietet u.a.:- 24/7-Gesundheitshotline mit Backup-Expertise von Virologen und Ärzten- Kontakt zu deutschsprachigen Ärzten im Zielgebiet (falls nötig auch zu Dolmetschern) und eine enge Betreuung- Übernahme der Unterbringungskosten bei Quarantäne für 14 Tage, sofern diese nicht von der Regierung übernommen werden, Übernahme der Kosten für Rückflugtickets für Flugpauschalreisegäste (Gesamtkostenübernahme bis 3.500 Euro pro Person)- Familienservice: Übernahme der Organisation der Heimreise von Familienangehörigen, die sich im Zielgebiet befinden und nicht von der Quarantäne betroffen sind inklusive möglicher UmbuchungsgebührenMit ihren Flexpaketen und -raten sowie dem verlängerten Sicher-Super-Sorglos-Paket bieten DERTOUR, Jahn Reisen, ITS und Meiers Weltreisen ihren Gästen schon ab der Buchung maximale Sicherheit und Flexibilität für ihren Oster-, Sommer- und sogar Herbsturlaub 2022.Strandurlaub weltweit: Mehr Exklusivitäten als je zuvor, Ausbau in den schönsten BaderegionenZum Sommer 2022 legen die DERTOUR-Veranstalter einen Fokus auf den Ausbau der Exklusivitäten: Viele der beliebtesten Hotels in den schönsten Baderegionen sind auf dem deutschen Markt ausschließlich bei den DERTOUR-Veranstaltern buchbar. Der Anteil der Exklusivitäten wurde um insgesamt 10 Prozent auf über 400 Produktangebote gesteigert. Die meisten exklusiv buchbaren Hotels befinden sich in Deutschland, Griechenland, Italien und Spanien. In Deutschland sind insgesamt 15 Prozent aller angebotenen Hotels ausschließlich bei den DERTOUR-Veranstaltern buchbar.Bedingt durch Corona haben noch mehr Deutsche als sonst ihren Urlaub im eigenen Land verbracht und dabei die Vielfalt Deutschlands wiederentdeckt. Da dieser Trend auch im Sommer 2022 anhalten wird, haben DERTOUR und seine Schwestermarken ihr bereits umfangreiches Angebot vor allem an der traditionell stark nachgefragten Nord- und Ostseeküste u.a. auf Norderney, Langeoog und in Timmendorfer Strand nochmals erweitert. Zudem wurden auch in Deutschland viele neue Exklusivitäten abgeschlossen. So sind z. B. die beliebten sechs aja-Resorts nunmehr exklusiv bei DERTOUR buchbar. Die Häuser liegen jeweils in bester Lage, beispielsweise in Travemünde, Warnemünde und Grömitz und bieten die perfekte Mischung aus Wellness und Aktivitäten in Form zahlreicher Ausflüge und Naturerlebnisse an. Auf der ostfriesischen Insel Langeoog ist das Upstalsboom Hotel tom Brok neu im Angebot und ebenfalls exklusiv buchbar. Die kleine Ferienanlage mit nur 48 Zimmern und Apartments im modernen friesischen Stil liegt mitten im Inseldorf. Nach einem Strandtag lädt der Wellnessbereich zum Entspannen ein, eine Bibliothek, ein Fitnessraum und ein Spielzimmer für Kinder können kostenfrei genutzt werden.Auf den Balearen haben DERTOUR, Jahn Reisen und ITS mit über 500 Objekten schon heute das umfangreichste Angebot im deutschen Markt - und für 2022 kommen nochmals 41 neue Objekte hinzu, 25 davon sind exklusiv bei DERTOUR und seinen Schwestermarken buchbar. Von den neuen Hotels auf den Balearen befinden sich 27 auf Mallorca. So das exklusiv buchbare Adults-Only-Hotel Sentido Fido Tucan, das in Cala d'Or im Südosten der Insel liegt und Gästen ab 16 Jahren einen erholsamen Urlaub bietet. Ebenfalls neu im Programm ist das luxuriöse Aubamar Suites & Spa an der Playa de Palma. Ein über 5.000 qm großer mediterraner Garten mit Pools und gemütlichen Sonnenplätzen garantiert Ruhe und Erholung. Sieben neue Hotels werden auf Menorcaangeboten, sieben neue Objekte gibt es zum Sommer auf Ibiza und Formentera. Auf dem spanischen Festland hat ITS die Costa Blanca erstmals in sein Programm aufgenommen. Insgesamt 15 Hotels, darunter Familienhotels und Adults-Only-Häuser, finden sich an der Küste der Provinz Alicante, darunter auch das Hotel Sutopia Sol Y Mar, das in den Sommerferien vor allem bei Familien beliebt ist. In der Vor- und Nachsaison lockt das Hotel zahlreiche Radfahrer an, die in der Anlage ein bestens ausgestattetes Bikecenter vorfinden. Eine Besonderheit des breiten Angebots von DERTOUR und seinen Schwestermarken: Neben der großen Auswahl an Badehotels sind auch 23 Stadthotels in Palma de Mallorca und vier Stadthotels in Sóller sowie 25 Fincas und Landhotels im Landesinneren der Insel buchbar. Auch eher unbekanntere kleine Orte wie San Telmo, Cala Santanyi und Puerto de Pollensa sind im Programm von DERTOUR zu finden.In Griechenland sind mittlerweile rund zehn Prozent des Portfolios exklusiv bei DERTOUR und seinen Schwestermarken buchbar, darunter viele Tophotels, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben und sehr beliebt sind. Das neue Casa Cook auf Mykonos ist eines von ihnen. Die kleine, luxuriöse Adults-Only-Anlage, die im Mai 2022 eröffnet, verfügt lediglich über 25 Zimmer und Suiten, die im typischen Casa Cook-Stil mit vielen Naturmaterialien eingerichtet sind. Die Suiten mit Privatpool garantieren den Gästen ein großes Maß an Privatsphäre. Auch das Sentido Pelagos Suites & Spa auf Kos ist exklusiv bei DERTOUR, Jahn Reisen und ITS buchbar. Die luxuriöse, familienfreundliche Anlage liegt in Lambi im Nordosten der Insel und verbindet ein stylisches Ambiente mit griechischer Gemütlichkeit. Suiten verschiedener Größen bieten Platz für die ganze Familie.In den Urlaubszielen rund um das östliche Mittelmeer und in Nordafrika bieten DERTOUR und seine Schwestermarken im Sommerprogramm 2022 mehr als 1.700 Hotels an, darunter 100 Häuser, die exklusiv bei ihnen buchbar sind. Um auf die steigende Nachfrage in den traditionell beliebten Badezielen Türkei und Ägypten gut vorbereitet zu sein, stehen den Urlaubern 2022 bei DERTOUR und seinen Schwestermarken noch mehr Hotels zur Auswahl: 15 neue Objekte gibt es in der Türkei, 13 in Ägypten. Das neu aufgenommene Gloria Golf Resort im türkischen Belek lockt vor allem Golfer, die hier auf den besten Plätzen der Türkei spielen können. Golfspieler jedes Spielniveaus finden auf den drei Plätzen des Resorts das für sie geeignete Fairway. In El Gouna in Ägypten bietet das luxuriöse Ancient Sands Resort ebenfalls einen bekannten 9-Loch-Platz und auch Wassersportlern ein großes Angebot. In Kroatien gibt es ebenfalls neue Highlights: Insgesamt drei Falkensteiner Hotels wurden neu ins Programm aufgenommen, zwei in der Nähe von Zadar und eines auf der Insel Krk. Das Wellness-Hotel Hilton Rijeka Costabella Beach & Resort ist ebenfalls neu und zudem exklusiv bei DERTOUR, Jahn Reisen und ITS buchbar. Es liegt an der Kvarner Bucht zwischen den Küstenstädten Opatija und Rijeka und ist umgeben vom Nationalpark Risnjak und dem Naturpark Ucka. Ein Privatstrand bietet Platz zum Entspannen sowie Möglichkeiten für verschiedene Wassersportarten.Urlaub auf dem Campingplatz ist seit jeher eine beliebte Reiseart, und Corona hat den Boom nochmals verstärkt. In Italien haben DERTOUR, Jahn Reisen und ITS ihre Angebote zum Sommer 2022 daher nochmals ausgebaut und neue Campinganlagen in ihr Programm aufgenommen. In Peschiera del Garda am östlichen Ufer des Gardasees liegt der Campingplatz Wien. Der ruhige und schattige Platz ist neu im Programm und bietet neben einem umwerfenden Blick auf den See auch einen direkten Zugang zum Strand. Auf Sizilien sind zwei neue Anlagen buchbar, darunter das Kamemi Village an der Südküste der Insel. Die Anlage liegt ruhig und das Meer ist zu Fuß leicht zu erreichen. Am großen Pool des Campingplatzes gibt es Animation für alle Altersklassen mit Spielen, Live-Musik, Kabarett und Disco. Neu im Portfolio ist auch der Campingplatz Il Salice in Kalabrien im Süden des Landes. Der kleine, aber luxuriöse Platz ist ideal für ruhesuchende Urlauber und Familien. Die Stadt Corigliano ist nur fünf Kilometer von der Anlage entfernt und mit ihrem historischen Zentrum ein schönes Ausflugsziel.In Thailand wurde das luxuriöse Centara Reserve auf Koh Samui neu aufgenommen - die Insel ist gerade im Sommer ein ideales Badeziel in Thailand. Am Chaweng Beach, einem der schönsten Strände der Insel, präsentiert sich das ehemalige Centara Grand Beach Resort Samui in neuem Glanz und bietet sich ideal für Honeymooner an, die hier von Zusatzleistungen profitieren können. In Khao Lak zählt das luxuriöse JW Marriott Khao Lak Resort & Spa zu den beliebtesten Hotels mit einem beeindruckenden Pool: Mit einer Größe von 16.000 qm zählt er zu den längsten Pools Südostasiens. In 2022 können sich die Gäste über umfangreiche Renovierungen der Zimmer und neue Restaurants freuen und Luxus zu einem herausragenden Preisniveau buchen.Neue Hotels gibt es u.a. auch in der Dominikanischen Republik: Zum Beispiel das All Inclusive-Hotel Margaritaville Island Reserve in Punta Cana und das Finest Punta Cana by The Excellence Collection, dem ersten familienfreundlichen Hotel der bekannten Excellence Kette, in dem auch Erwachsene unter sich sein können.750 Unterkünfte weltweit mit Privatpool oder eigenem PoolzugangDer Trend zu Urlaub mit viel Privatsphäre ist ungebrochen und zeigt sich auch in den Badezielen. "Wir hatten in diesem Sommer eine hohe Nachfrage nach Villen, Apartments, Zimmer und Suiten mit Privatpool oder Wohneinheiten mit einem direkten Zugang zum Pool - dies wird sich auch 2022 weiter fortsetzen. Aus diesem Grund haben wir bei unserem Portfolioausbau einen besonderen Fokus auf diese Objekte gelegt", so Produktchef Sven Schikarsky. Die Veranstalter haben zum Sommer 2022 insgesamt rund 750 Objekte im Angebot, die dieses private Badevergnügen bieten: In den Mittelmeer-Badezielen sind rund 250 Angebote mit Privatpool oder direktem Poolzugang buchbar, auf der Fernstrecke rund 500.In allen spanischen Zielen wurden die Angebote mit privatem Pool oder direktem Poolzugang ausgebaut. Auf den kanarischen Inseln werden insgesamt 21 Hotels angeboten, in denen Urlauber diese maximale Privatsphäre genießen können. So gibt es auf Gran Canaria beispielsweise im luxuriösen Wellnesshotel Gloria Palace Amadores Thalasso & Spa für Gäste ab 16 Jahre neue Premium-Zimmer mit eigenem Pool. Luxus pur können Urlauber auf Teneriffa im Royal Hideaway Coales Suites genießen. Die Deluxe-Pool-Suiten bieten mit zwei separaten Schlafzimmern und einem privaten ca.sieben Meter langen beheizten Außenpool ein Höchstmaß an Ruhe und Privatsphäre. Ideal für Familien ist an der türkischen Riviera das Sentido Numa Bay in Alanya. Hier können bis zu 45 qm große Familien-Swim-up-Zimmer mit eigenem Poolzugang gebucht werden. In Griechenland bietet das Adults Only-Hotel Blue Lagoon Ocean auf Kos 35 Zimmer mit direktem Poolzugang und 20 Zimmer mit Privatpool. Diese moderne Anlage ist exklusiv bei DERTOUR und seinen Schwestermarken buchbar. In Ägypten punktet das stylishe Adults Only-Hotel Casa Cook El Gouna mit einer Auswahl an Pool-Villen.Auf der Fernstrecke gibt es eine große Auswahl an Hotels mit Privatpools vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in der Karibik, in Asien sowie im Indischen Ozean. In Thailand bietet beispielsweise das im Dezember 2021 öffnende Melia Phuket Mai Khao diesen Luxus: Im ruhigen Norden der Insel Phuket gelegen, verfügt dieses kleine und luxuriöse Hotel über 100 Suiten ab einer Größe von 78 qm. Alle Suiten haben eine Outdoorbadewanne oder einen Privatpool. Nicht nur Honeymooner lieben die Privatsphäre auf den Malediven. Die Resorts auf den Inseln bieten von Wasservillen aus direkten Zugang ins Meer und häufig auch einen eigenen Pool. So das OBLU SELECT Sangeli im Nord-Malé-Atoll. Hier gibt es mit Beach-Villen und Water-Villen mit Pool sowie mit Select-Ocean-Villen und 2-Bedroom-Beach-Pool-Suiten gleich mehrere Unterkunftsvarianten mit eigenem Pool.Ausbau der Rund- und Aktivreiseerlebnisse in EuropaFür den Sommer 2022 erwarten DERTOUR und seine Schwestermarken eine Renaissance der Rundreisen in Europa. "Die Suche nach alternativen Rundreisezielen abseits der Fernstrecke hat sich zu einem handfesten Trend entwickelt: Die Deutschen entdecken Europa als attraktives und vielseitiges Rundreiseziel", erklärt Sven Schikarsky, Chief Product Officer DER Touristik Deutschland. Aus diesem Grund rechnet DERTOUR für den kommenden Sommer mit einer nochmals steigenden Nachfrage nach Aktivreisen sowie Rundreisen mit dem eigenen Auto oder Mietwagen, mit dem Schiff oder Zug und in kleinen Gruppen. Dementsprechend wurde das Rund- und Aktivreiseangebot in Nord-, Süd- und Zentraleuropa ausgebaut.In Italien beispielsweise wurde die Anzahl der Rundreisen mehr als verdoppelt: Die bisher 14 Rundreisen wurden um 21 neue erweitert, so dass in Italien insgesamt 35 Rundreisen zur Wahl stehen. Unter den neuen Rundreiseerlebnissen befindet sich beispielsweise die "Vespatour Toskana". Auf dieser fünftägigen Tour erleben die Gäste das typisch italienische Lebensgefühl, wenn sie auf ihrer Vespa die historische Stadt Siena und die Chianti-Region mit ihren kleinen, romantischen Örtchen wie Radda, Castellina und Gaiole und mittelalterliche Städtchen wie Monteriggioni und San Gimignano entdecken. Auch die Kleingruppenreisen hat DERTOUR in Italien ausgebaut: Insgesamt sechs neue Rundreisen in Gruppen von maximal 14 Personen sind neu im Programm, darunter die viertägige "Kleingruppenreise Erlebnis Sorrent", auf der die Gäste von der sorrentinischen Halbinsel aus Pompeji und die Amalfiküste entdecken. Zwei weitere neue Kleingruppenreisen führen nach Sizilien, wo die Gäste auf der Reise"Palermo als Einheimischer erleben" die beliebten Ecken der Palermitaner kennenlernen. Jeweils eine weitere neue Kleingruppenreise gibt es in Apulien, Rom sowie Rom in Kombination mit der Amalfiküste.In Griechenland erweitert DERTOUR sein bisheriges Rundreiseangebot um die neue Kleingruppenreise "Mykene" in Kooperation mit dem Kleingruppen-Spezialisten Chamäleon. In elf Tagen reisen maximal zwölf Gäste von Athen nach Thessaloniki und lernen dabei die Highlights des Südens und Nordens kennen, darunter die Akropolis, das Wahrzeichen Athens, die Ausgrabungsstätte Mykene, das UNESCO-Weltkulturerbe Epidauros und die schwebenden Klöster von Meteora. Eine Olivenöl- und Weinverkostung stehen ebenso auf dem Programm der Reise wie der Besuch der Tierschutzorganisation Arcturos, die sich seit fast 30 Jahren für schutzbedürftige Tiere und besonders für Bären und Wölfe engagiert. Die facettenreichen Kleingruppenreise kann ideal um einen Badeaufenthalt ergänzt werden. Dafür bieten sich insbesondere Chalkidiki - zum Beispiel das Calimera Simantro, eine Anlage im byzantinischen Stil mit direkter Strandlage im Naturschutzgebiet von Cap Sani - und die Insel Thassos, beispielsweise das Sentido Imperial Thassos, an. Die moderne und gepflegte Anlage mit nur 50 Zimmern und einem schönen Poolbereich liegt an der Nordspitze der Insel, direkt am langen Sandstrand von Pachis und eignet sich ideal für ruhesuchende Gäste.Auch auf dem spanischen Festland hat DERTOUR sein Rundreiseangebot erweitert. Zum Sommer 2022 ist u.a. die neuntägige Rundreise "Der Jakobsweg per Rad" neu im Programm. Sie führt mit dem Fahrrad auf dem Camino Primitivo, der als der ursprüngliche Jakobsweg gilt, von Oviedo nach Santiago de Compostela. Unterwegs haben die Gäste viel Zeit zur Selbstfindung und zum Bestaunen der traumhaften Landschaft der asturianischen Berge. Zur Wahl stehen zwei Mountainbikegrößen und ein E-Mountainbike Kross. Das Gepäck wird bequem zu den vorgebuchten Unterkünften transportiert. Auf der neuen Rundreise "Andalusien per Zug erleben" reisen die Gäste bequem und nachhaltig mit dem Hochgeschwindigkeitszug Avant von Malaga an der Costa del Sol nach Sevilla und zurück. Dabei entdecken sie die reiche Kultur und zauberhaften Landschaften Andalusiens. In Zusammenarbeit mit Chamäleon bietet DERTOUR die neue Kleingruppenrundreise "Spanien - Costa Verde" an. Sie führt die maximal zwölf Gäste in elf Tagen von Santiago de Compostela nach Barcelona. Dabei erleben die Gäste die traumhafte Landschaft der Costa Verde, unternehmen eine Bootstour auf dem Ría de Ribadeo, der die natürliche Grenze zwischen Asturien und Galicien bildet, wandern in der Nähe des Küstenortes Luarca mit spektakulären Ausblicken auf das Meer, nehmen an einer Käseverkostung in Cabrales teil, besuchen das Guggenheim Museum in Bilbao, kehren in der Rioja-Region in einer typischen Bodega ein und besuchen die eindrucksvollen Bauten des berühmten Architekten Antoni Gaudí. Auch zwei neue Gruppenreisen ergänzen das Programm von DERTOUR, darunter "Andalusien - Wandern in der Sierra Nevada". Diese achttägige Reise mit maximal 14 Gästen beginnt und endet in Malaga. Auf dem Programm stehen neben mehreren leichten bis mittelschweren Wanderungen, beispielsweise durch das Valle del Poqueira, auch kulinarische Köstlichkeiten und Besichtigungen von Städten und Museen.Ergänzt wurde auch das Angebot in Ost- und Nordeuropa, wo DERTOUR zahlreiche neue Rundreiseerlebnisse ins Programm aufgenommen hat. Unter anderem wurden auch hier die Rundreisen in kleinen Gruppen von maximal 14 Gästen erweitert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Angebot in kleinen Gruppen um knapp die Hälfte ausgebaut. So stehen für den kommenden Sommer insgesamt 28 Reiseerlebnisse in kleinen Gruppen zur Wahl. Dabei handelt es sich zum einen um beliebte Rundreisen, die an bestimmten Terminen nun auch als Kleingruppenvariante buchbar sind, und zum anderen um vier neue Kleingruppenreisen: eine Wanderreise in Cornwall, zwei Russlandreisen ("Moskau, St. Petersburg und der Goldene Ring" und "St. Petersburg - Schatzkammer der Weltkultur") sowie eine Kaukasusreise in Zusammenarbeit mit dem Kleingruppen-Spezialist Chamäleon, welche die Gruppe von maximal zwölf Gästen nach Aserbaidschan, Georgien und Armenien führt.Darüber hinaus bietet DERTOUR zwei neue Postschiffreisen in Norwegen an. Die 13-tägige Rundreise "Norwegen Kaleidoskop - von Oslo zum Nordkap" führt die Gäste mit dem Zug von Oslo nach Trondheim und auf einer zweitägigen Seereise mit dem Postschiff über den Polarkreis nach Tromsø. Von hier aus geht es mit dem Mietwagen nach Alta in Norwegisch Lappland, Honningsvåg am Nordkap, in die Taiga und nach Finnisch Lappland mit seinen unendlichen Weiten. Die neuntägige Rundreise "Im Land der Mitternachtssonne" führt von Tromsø über Kiruna in Schwedisch Lappland, ein Stück durch Finnland hindurch ins norwegische Honningsvåg am Nordkap und bis nach Kirkenes, wo eine zweitägige Seereise mit dem Postschiff beginnt. Diese führt um die arktische Halbinsel Varanger herum und über Hammerfest nach Tromsø zurück. Ein weiteres neues Erlebnis ist die achttägige "Expeditionsreise Spitzbergen", die DERTOUR exklusiv in Kooperation mit dem DER Touristik Suisse-Spezialisten Kontiki anbietet. Die achttägige Reise an Bord des modernen und hochwertigen Expeditionsschiffes MV Hondius führt die Gäste in die arktische Wildnis des norwegischen Archipels zwischen Nordkap und Nordpol. Auf geführten Landgängen, Wanderungen und Ausfahrten mit Zodiacbooten erleben die Gäste beeindruckende Naturlandschaften mit majestätischen Gletschern. Mit etwas Glück können sie Walrosse und die "Könige der Arktis", die Eisbären, im Packeis beobachten. Begleitet werden die Gäste von einem professionellen Expeditionsteam, das an Bord Vorträge über die arktische Welt anbietet und interessante wissenschaftliche Einblicke gewährt.In der Schweiz bietet DERTOUR zum Sommer 2022 die "Alpine Cruise - die Schienenkreuzfahrt durch Graubünden" neu an. Auf dieser Rundreise erleben die Gäste eine der faszinierendsten Bahnregionen der Welt. Neben den Highlights des Kantons mit seiner spektakulären Alpenkulisse stehen auch einige weniger bekannte Perlen der Region auf dem Programm: Die Reise führt durch den Grand Canyon der Schweiz, die Rheinschlucht, beinhaltet eine spektakuläre Alpenüberquerung mit dem Bernina Express und führt von Davos durch die wildromantische Zügenschlucht und über den berühmten Wiesnerviadukt nach Filisur. Dieser Streckenabschnitt ist das Herzstück der Albulalinie der Rhätischen Bahn und gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Wieviel Zeit sich die Gäste auf der Reise lassen, ist ihnen überlassen, denn die neue Schienenkreuzfahrt ist als acht-, fünf- und viertägige Variante buchbar. Zudem stehen eine Standard- und eine Superior-Variante zur Wahl mit Übernachtungen in Hotels der Mittelklasse bzw. gehobenen Mittelklasse. Auch bei der Abteilkategorie haben die Gäste die Wahl zwischen 1. und 2. Klasse. Attraktiver Sparvorteil: Bei Buchung zwischen dem 28.11.2021 und 28.02.2022 erhalten die Gäste ein kostenfreies Upgrade in die 1. Klasse.Nach wie vor steht Aktivurlaub hoch im Kurs, denn immer mehr Urlauber schätzen die Kombination aus Naturerlebnis und aktivem Entspannen durch körperliche Betätigung.Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage erweitert DERTOUR sein Angebot im Aktivreise-Segment. Zum kommenden Sommer ist in Österreich beispielsweise die neue Wanderreise "Kräutertour - Ach du grüne Neune" buchbar. Während der achttägigen Reise wandern die Gäste auf dem Weitwanderweg Königsweg entlang des majestätischen Hochkönigs von Almhütte zu Almhütte. Unterwegs warten Gipfelsiege, genussreiche Panoramaabschnitte, ein Kräuterworkshop und kulinarische Überraschungen. Entlang der Weitwanderweges gibt es insgesamt 16 Kräuteralmen zu entdecken. Auf den Almen erfahren die Gäste von ausgebildeten Kräuterpädagoginnen viel Interessantes über die heimische Pflanzen- und Kräuterwelt, und stellen mit ihnen gemeinsam regionale Spezialitäten, Tees, Salben oder Spirituosen aus heimischen Kräutern her. Die Gäste übernachten in Hotels der gehobenen Mittelklasse, ihr Gepäck wird jeweils bequem zur nächsten Station der Reise transportiert. Verkürzungen der Wanderetappen mit dem Hochkönig-Wanderbus und an ausgewählten Tagen mit den Sommerbahnen sind möglich. Auch eine verkürzte fünftägige Variante ist buchbar. Die ebenfalls neue neuntägige Aktivreise "Hike Road Trip von Gipfel zu Gipfel" führt die Gäste nach St. Johann in Tirol, Gosau im Salzkammergut sowie nach Bad Kleinkirchheim in Kärnten und verbindet damit die besten Wanderregionen Österreichs miteinander. Eine Vielzahl von Wanderwegen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade bieten den Gästen unzählige Möglichkeiten, inmitten einer traumhaften Bergkulisse aktiv zu werden, und urige Hütten laden zur Stärkung ein. Mit diesen und weiteren Neuheiten stärkt DERTOUR sein Aktivreise-Segment noch weiter, das seit dem vergangenen Sommer bereits durch zahlreiche Reiseerlebnisse von ASI Reisen, dem Marktführer für Rad-, Wander- und Aktivreiseangebote, ergänzt wird. Aufgrund der starken Nachfrage nach Wanderurlaub baut DERTOUR zudem sein Hotelangebot in Südtirol aus.Freie Wahl für Urlauber: Ausgewählte Angebote auch als 2G-Termine buchbarDamit sich die Gäste unterwegs so wohl wie möglich fühlen können, bietetDERTOUR seit November 2021 im Programm "Kleingruppen in Europa" neben den unbeschränkten Terminen auch Termine in reinen 2G-Gruppen für Geimpfte und Genesene an. Von den insgesamt 307 Terminen sind fast die Hälfte als 2G-Reise buchbar. "Dies ist ein zusätzliches Angebot für jene Kunden, die sich in einer 2G-Gruppe wohler fühlen", so Sven Schikarsky. "Wir lassen unseren Kunden damit die Wahl."Zudem werden die Aktivreisen des Spezialisten ASI Reisen, die das Portfolio von DERTOUR ergänzen, als 2G-Reisen durchgeführt. Alle Reiseleiter und Fahrer der 2G-Angebote sind ebenfalls geimpft oder genesen. Sowohl für die 2G-Termine als auch für alle anderen Reisen gelten zusätzlich immer die aktuellen Einreisebestimmungen des jeweiligen Reiselandes. "Konkret bedeutet dies, dass bereits jetzt in einigen Ländern 2G-Nachweise für die Einreise oder auch vor Ort für den Besuch von Sehenswürdigkeiten und Restaurants erforderlich sind", sagt Schikarsky.Zusätzliche Hotels und Reiseerlebnisse in NordamerikaIn Nordamerika, einem der traditionell beliebtesten Rundreiseziele der Deutschen, haben die Marktführer für Nordamerika, DERTOUR und Meiers Weltreisen, ihr Hotelportfolio erneut ausgebaut und vor allem Kleingruppenreisen und Erlebnistouren neu aufgenommen. So wurde in Kanada das Hotelangebot auf rund 1.100 Hotels aufgestockt. Neu im Kanada-Angebot ist auch ein ganz besonderes Naturerlebnis: Während der Kurzreise "Glamping mit Walen und Bären" entdecken die Gäste gemeinsam mit einem Guide der First Nations in Kajaks die Gewässer und Fjorde von Vancouver Island und befinden sich damit mitten im Lebensraum von Walen und Bären. Übernachtet wird u.a. in feststehenden Zelten - so sind die Gäste ganz nah an der Natur und ihren Geräuschen. Romantisch wird es auf der neuen Kurzreise "Romantische Insel zu zweit" im Algonquin Provincial Park: Auf einer kleinen Privatinsel inmitten eines Sees, rund zwei Autostunden von Toronto entfernt, können Gäste ein uriges Holzhäuschen mieten und die Ruhe der Wald- und Seenlandschaft genießen. Das Holzhaus ist mit einem Kanu und einer schwimmenden Sauna ausgestattet, auf Strom und Handynetz müssen die Urlauber verzichten - hier stehen die Natur und Zweisamkeit im Mittelpunkt.Viele neue Angebote gibt es bei den Veranstaltern auch in den USA. Auf der neuen Busrundreise "Inselträume Hawaii für Insider" von Honululu auf Oahu nach Maui entdeckt eine kleine Gruppe von maximal 20 Personen die faszinierenden Inseln im Pazifik. Mit der Reise "Best of Florida" gibt es erstmals in Florida eine Kleingruppenreise mit nur zwölf Teilnehmern. In New York erleben die Gäste während einer geführten Fahrradtour den Big Apple aktiv und aus einer völlig anderen Perspektive. Für die Tour stehen wahlweise auch E-Bikes zur Verfügung. Wer auf einer Reise durch die USA mehrere Nationalparks besuchen möchte, der profitiert vom "America the Beautiful"-Pass. Dieser ermöglicht den Zugang zu den bekanntesten Nationalparks wie u.a. dem Grand Canyon, Death Valley, Yellowstone, Yosemite und Zion und bietet bei einer Kombination mehrerer Parks einen deutlichen Preisvorteil gegenüber dem Einzeleintrittspreis. Ein Pass gilt pro Fahrzeug und beinhaltet bis zu vier Erwachsene. Kinder sind frei. Mit dem Frühbucher lohnt sich der Pass schon bei einem Besuch von nur zwei großen Nationalparks. Besonders attraktiv: Bei Buchung bis 31. März 2022 profitieren USA-Fans bei DERTOUR von einem Frühbucherangebot für den Nationalparkpass, den es dann mit 50 Prozent Ermäßigung gibt, was einer Ersparnis von rund 47 Euro entspricht. Einen exklusiven Frühbucherrabatt gibt es bei DERTOUR und Meiers Weltreisen auch für Walt Disney World® in Orlando: Wer bis zum 31. März 2022 das Park Hopper-Ticket oder das Park Hopper Plus-Ticket für mindestens vier Tage Aufenthalt bucht, erhält eine Disney Geschenkkarte im Wert von 25 US-Dollar pro Person gratis dazu, die unter anderem für den Kauf von Souvenirs oder in Restaurants im Park eingesetzt werden kann.Viele Reiseinspirationen für die kanadischen Regionen Alberta, British Columbia, Yukon und Alaska in den USA wird es im Anfang 2022 erstmals erscheinenden DERTOUR-Magalog "Wildes Nordamerika" geben. Ob Rundreisen durch abgelegene Landschaften, geführte Wanderreisen, Glamping mitten in der Natur oder besondere Unterkünfte in atemberaubenden Landschaften - im Magalog werden Rundreisen, Lodges und Hotels präsentiert, die eine perfekte Kombination aus Wildnis und Komfort bieten.Städtereisen im Sommer mit vielen NewsDer Städtereise-Spezialist DERTOUR bietet in seinem neuen Programm ein umfangreiches Portfolio sowohl in kleinen Städten als auch in den beliebtesten europäischen Metropolen. Zum Sommer 2022 sind rund 6.000 Hotels in 70 Städten weltweit im Angebot. Städtereisende und Musical-Fans können sich über viele Neuheiten und neue Zusatzleistungen bei DERTOUR freuen: Nach seinem Erfolg am Broadway begeistert Disneys "Die Eiskönigin - Das Musical" im Theater an der Elbe seit November 2021 auch die deutschen Besucher. Die Stage-Produktion beeindruckt mit aufwändigen Spezialeffekten, mit denen die Bühne in eine eisige Winterlandschaft verwandelt wird.Ein Highlight in 2022 wird auch das neue Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" sein, das ebenfalls in Hamburg zu sehen ist. Für DERTOUR-Gäste gibt es zu jeder Musical-Buchung einen gedruckten Musical-Guide kostenlos dazu. Dieser enthält viele zusätzliche Informationen und interessante Anekdoten zu den 40 Top-Musicals.In Deutschland ist Wiesbaden als Städtereiseziel neu im Portfolio. Es lohnt sich, Hessens Landeshauptstadt zu entdecken, denn die facettenreiche Stadt ist eines der ältesten Kurbäder Europas und bietet zahlreiche Museen sowie architektonisch interessante Sehenswürdigkeiten. Neue Hotelangebote gibt es darüber hinaus in Augsburg, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Leipzig, Mainz, München, Nürnberg, Köln, Stuttgart und Schwerin. Auch in den klassischen Städtereisezielen wie Amsterdam, Barcelona, Florenz, Prag, Rom, Stockholm, Venedig, Wien und Zürich wurden neue Hotels ins Programm genommen. Besonders praktisch sind die City Cards und Explorer Pässe, die bei DERTOUR für viele Städte dazu gebucht werden können und mit der die Gäste durch ermäßigte oder freie Eintritte viel Geld sparen können. Mit der Ruhr Topcard zum Beispiel erhalten die Gäste in über 90 Ausflugszielen kostenfreien Eintritt. Ermäßigten Eintritt gibt es mit der Card u.a. im Movie Park Germany in Bottrop und im Sea Life in Oberhausen. Die Städte-Pässe gibt es ebenfalls für Reisen nach Barcelona, London, Paris, Rom und Stockholm. Alle DERTOUR-Städtereisenden erhalten zudem zu ihrer Buchung einen kostenfreien digitalen Reiseführer mit Stadtplan, Shopping- und Ausgehtipps.Eine Besonderheit im kommenden Jahr ist die Floriade 2022 in Almere bei Amsterdam. Diese internationale Gartenausstellung findet nur alle zehn Jahre statt und ist ein idealer Tagesausflug für Amsterdam-Besucher. Vom 14. April bis zum 9. Oktober 2022 werden unter dem Motto "Growing Green Cities", also "Wachsende grüne Städte", kreative, nachhaltige Lösungen präsentiert, mit denen grüne Städte Wirklichkeit werden können.Nachhaltige Reisen gewinnen an BedeutungDERTOUR und seine Schwestermarken setzen weiter auf die Entwicklung von nachhaltigen Reiseangeboten und engagiert sich zusätzlich stark in Brancheninitiativen. "Als Touristikkonzern haben wir eine große Verantwortung und unser Ziel ist es, noch mehr nachhaltige Produkte in unser Portfolio zu integrieren und bei unseren Planungen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen", so Dr. Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe. Aktuell ist die DER Touristik touristischer Partner einer Pilotstudie, in der ein CO2-Standard zur Klimabilanzierung für die Branche entwickelt wird. In einer Vorstudie analysiert das Zentrum für Nachhaltigen Tourismus (ZENAT) im Auftrag von DER Touristik und Futouris e.V. bereits existierende Methoden und Tools für die Berechnung des Klima-Fußabdrucks von Reisen und identifiziert Verbesserungspotentiale. Gemeinsam mit der DER Touristik werden konkrete Umsetzungsmöglichkeiten geprüft und entwickelt. Ziel ist es, Gäste über die Klimaauswirkungen der verschiedenen Reiseangebote transparent zu informieren und gleichzeitig klimaschonende Reise-Alternativen zu entwickeln und zu fördern.Rund 420 Hotels im Katalogprogramm der DERTOUR-Veranstalter sind nach einem durch das Global Sustainable Tourism Council (GSTC) anerkannten Nachhaltigkeitsstandard zertifiziert. Um diese noch stärker in den Fokus zu rücken, hat DERTOUR bereits zum zweiten Mal einen Magalog mit ausgewählten nachhaltigen Hotels und Ausflügen produziert. Im aktuellen Magalog "Bewusst Reisen", der im Oktober 2021 online erschienen ist, werden auf 64 Seiten Hotels in 13 Ländern weltweit präsentiert, darunter Häuser auf den Kanaren, in Südafrika, Costa Rica und in skandinavischen Ländern. Alle Hotels besitzen die Zertifizierung eines durch den Global Sustainable Tourism Council (GSTC) anerkannten Standards. Ausflüge, die die Kriterien eines verantwortungsvollen Tourismus erfüllen, ergänzen den Magalog. Das Besondere: Gäste können die CO2-Emissionen der Angebote - von der Anreise, über den Transfer, bis zum Hotelaufenthalt - über die Klimaschutzorganisation myclimate freiwillig kompensieren. Der jeweilige Betrag wird im Magalog neben dem Reisepreis gesondert aufgeführt. So kann jeder Reisende über die Website dertouristik.myclimate.org seinen Fußabdruck unkompliziert und eigenständig kompensieren. Durch den freiwilligen Beitrag unterstützen die Kunden zertifizierte Klimaschutzprojekte von myclimate.Auch in den Länderprogrammen gibt es Inspirationen für nachhaltige Reisen: Neu in Deutschland sind bei DERTOUR zum Beispiel zwei individuelle Autoreisen entlang der Deutschen Alpenstraße, die speziell auf die Bedürfnisse von E-Autos ausgelegt sind. Mehr als 300 öffentliche Ladestationen gibt es entlang der Alpenstraße, alle vorgebuchten Hotels verfügen über Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Die achttägige Autoreise "Die Deutsche Alpenstraße - Route der Bayerischen Originale" führt die Urlauber zu den schönsten Ferienorten im Allgäu und in Oberbayern. Während der sechstägigen Reise "Die Deutsche Alpenstraße - königliche Kultur und spektakuläre Kulisse" entdecken die Gäste zahlreiche Sehenswürdigkeiten und die Natur im Süden Bayerns. In Spitzingsee steht ihnen für einen Tag ein E-Trekking Bike zur Verfügung. Nach Västerbotten, eine der nachhaltigsten Regionen Schwedens, führt die neue individuelle Autotour "Erlebnisse in Lapplands Natur". Ein Großteil von Västerbotten liegt im Biosphärengebiet Vindelälven-Juhttátahkka, die Region ist eine von der UNESCO anerkannte Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Bei dieser achttägigen Rundreise rund um Umeå stehen Naturerlebnisse wie Kanutouren, Tierbeobachtungen und Übernachtungen in der Wildnis. Die faszinierende Küste Norwegens können DERTOUR-Gäste jetzt erstmals mit den umweltfreundlichen Schiffen von Havila Voyages erleben. Die klassische Postschiffroute führt von Bergen nach Kirkenes durch enge Fjorde und über das offene Meer. Kleine Fischerdörfer und spannende Städte wie Norwegens Jugendstilmetropole Ålesund, das historisch bedeutsame Trondheim und Hammerfest als nördlichste Stadt der Welt gibt es zu entdecken. Die Schiffe von Havila Voyages verfügen über die umweltfreundlichste Technik weltweit, da sie mit Flüssiggas und Akkus angetrieben werden. So ist beispielsweise eine geräuschlose Fahrt durch den Geirangerfjord möglich.Hotelgesellschaft der DER Touristikmit neuen Hotels im Sommer 2022Zum kommenden Sommer nimmt die Hotelgesellschaft DER Touristik Hotels & Resorts weitere Objekte in ihr Portfolio auf. So erweitern vier neue Sentido-Hotels das Angebot auf insgesamt 32 Sentido-Häuser. Das familiär geführte Sentido Paradisio Terme auf der italienischen InselIschia ist neu in der Markenfamilie und der ideale Ort für ruhesuchende Gäste mit einem hohen Qualitätsanspruch. Das Haus liegt in einer Parkanlage oberhalb von Forio und bietet den Gästen einen fantastischen Panoramablick auf das Meer. Wellness-Liebhaber können hier die Thermalpools und das Massageangebot genießen, Feinschmecker schätzen das kulinarische Angebot des Hotels. Neu in Griechenland ist das bereits erwähnte Sentido Pelagos Suites & Spa auf Kos. Auf den Balearen kommt zum Sommer 2022 das Sentido Garbi Ibiza & Spa hinzu. Highlights des ehemaligen lti-Hotels, das an dem beliebten Strand Playa d'en Bossa liegt, sind der große Pool und das Spa mit türkischem Dampfbad. In Italiens Süden im kalabrischen Tropea liegt das 2016 erbaute kleine Ferienresort Sentido Michelizia. Die 51 Zimmer sind auf mehrere Gebäude verteilt, vom Pool aus bietet sich den Gästen ein Panorama-Blick auf das Tyrrhenische Meer. Die pittoreske Altstadt von Tropea ist vom Hotel aus in einem 20-minütigen Spaziergang erreichbar. Die Marke Calimera wird um das neue Calimera Balansat Resort auf Ibiza ergänzt, das exklusiv bei DERTOUR, Jahn Reisen und ITS buchbar ist. Die kleine Apartment-Anlage, die direkt an der Bucht von Puerto de San Miguel liegt, ist ideal für Familien und bietet mit zwei Pools, Rutschen und Wasserfall Spaß für große und kleine Wasserratten.HintergrundZur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt 9.400 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt 9.400 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties.