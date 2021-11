DGAP Stimmrechtsmitteilung: MeVis Medical Solutions AG

MeVis Medical Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2, 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



24.11.2021 / 12:04

Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Meldepflichtige: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Emittentin: MeVis Medical Solutions AG, Caroline-Herschel-Str. 1, 28359 Bremen Gemäß § 43 Abs. 1 WpHG hat die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH der MeVis Medical Solutions AG, in Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung der Meldepflichtigen gemäß §§ 33 ff. WpHG vom 2. November 2021 bezüglich der am 1. November 2021 erfolgten Überschreitung der Schwelle von 10% der Stimmrechte an der MeVis Medical Solutions AG, ergänzend Folgendes mitgeteilt: Der Erwerb erfolgte für Rechnung von uns verwalteter Sondervermögen und soll einen positiven Performancebeitrag leisten. Der Erwerb weiterer Stückzahlen als auch Verkäufe sind in den nächsten 12 Monaten nicht angestrebt - jedoch wird dies nicht ausgeschlossen. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane wird nicht angestrebt. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik wird nicht angestrebt. Die Stimmrechte wurden durch Übernahme der Verwaltung von Sondervermögen

erworben.

