Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Photon Energy N.V. (ISIN NL0010391108/ WKN A1T9KW) (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens hat beschlossen, aufgrund der hohen Annahme des Umtauschangebotes sowie der starken Nachfrage von institutionellen Investoren im Rahmen der Erstemission, die 6,50% Anleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3KWKY4/ WKN A3KWKY) um bis zu 5 Mio. Euro, auf insgesamt bis zu 55 Mio. Euro, aufzustocken, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...