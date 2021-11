Der Lancia Delta Integrale kehrt als Elektroauto in der Rallycross-Weltmeisterschaft WRX zurück. Das GCK-Team des französischen Rallycross- und Stuntfahrers Guerlain Chicherit hat in Eigenregie einen Lancia Delta Evo-e entwickeln lassen und will das Auto 2022 in der WRX einsetzen. Zumindest beim E-Antrieb war nicht viel Entwicklungsarbeit nötig: In der WRX (World Rallycross) wird ein Einheits-Antrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...