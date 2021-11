Der italienische Energiekonzern Eni hat angekündigt, sein Ladenetzwerk für Elektroautos bis zum Jahr 2030 auf mehr als 31.000 Ladepunkte in Europa erweitern zu wollen. Laut einem Medienbericht könnten einige davon auch in Deutschland gebaut werden. Wie Eni selbst an seinem Capital Markets Day bekannt gab, sind als Zwischenziel beim Ladeinfrastruktur-Ausbau bis 2025 über 27.000 Ladepunkte angepeilt. ...

