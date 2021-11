Gelnhausen (ots) -Wussten Sie, dass man Geschmack erlernen kann? Wissen Sie außerdem, wie wichtig eine bewusste und hochwertige Ernährung für Ihre Gesundheit ist? Und können Sie glauben, dass genau diese Geschmacks-Erkenntnisse der Grundstein dafür sein kann, um mit einer simplen Idee, Tatkraft und Fokussierung bereits in jungen Jahren ein Millionen Unternehmen aufbauen zu können?In diesem Buch "Geschmacksexplosion - Der Weg zum Genuss- und Geschmacksexperten" zeigt Ihnen Dirk Schneider, Gründer der Gewürzmanufaktur Azafran, seinen Weg zum echten Geschmacksexperten und erfolgreichen Online-Unternehmer.In "Geschmacksexplosion - Der Weg zum Genuss- und Geschmacksexperten" (ISBN: 978-3-00-070156-6) erfahren Sie u.a. wie Sie Ihren Geschmacks- und Geruchssinn aktiv "schärfen" und "trainieren" können, um ein echter "Kurkumi Geschmacksexperte" zu werden. Unterstützt werden die Leser dabei u.a. mit 49 köstlichen Rezepten.Zum Autor:Das kostbare Gut Safran verband die wichtigsten Komponenten in seinem Leben: Die Leidenschaft zu kochen, den Genuss hochwertiger Nahrungsmittel und vor allem, eine Hilfe für seinen Vater zu finden, denn Safran wird auch in der Krebsforschung untersucht.In dem Bewusstsein, sein Produkt gefunden zu haben, gründete Dirk Schneider 2011 die Firma Azafran UG. "Azafrán" ist das spanische Wort für Safran.Auf der Seite http://www.geschmacksexplosion.net finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5081610