FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VST BUILDING TECH. 19/24 VST2 DE000A2R1SR7
AB/FROM ONWARDS 24.11.2021 12:32 CET
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VST BUILDING TECH. 19/24 VST2 DE000A2R1SR7
AB/FROM ONWARDS 24.11.2021 12:32 CET
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