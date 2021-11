Bis Anfang 2020 lief es für die Morphosys AG wie am Schnürchen gezogen, das Sprungbrett um 33,88 Euro aus 2016 wurde für einen Anstieg bis Anfang 2020 auf 146,30 Euro genutzt. Der Corona-Crash zwang die Aktie zeitweise in den Bereich von 65,00 Euro abwärts, eine anschließende Erholung reichte aber lediglich in den Bereich von 125,00 Euro aufwärts. Seitdem tendiert der Wert wieder steil abwärts und ...

