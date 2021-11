Ein Konsortium für grünen Wasserstoff hat Plug Power für die Lieferung eines Elektrolyseurs mit einer Leistung von 100 Megawatt ausgewählt. Der PEM-Elektrolyseur wird in Ägypten zum Einsatz kommen und soll der größte weltweit sein, wenn er in Betrieb geht. Die Plug-Power-Aktie kann vorbörslich von der Meldung nicht profitieren.Scatec, Fertiglobe, Orascom Construction und The Sovereign Fund of Egypt sind Teil des Konsortiums. Sie wählten Plug Power als Technologielieferant für einen 100-Megawatt-Elektrolyseur ...

