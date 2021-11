Die Ölpreise haben am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer deutlichen Aufschläge vom Vortag abgegeben. Die Freigabe nationaler Notreserven zahlreicher Länder erzielt damit unter dem Strich aber noch nicht die gewünschte Wirkung. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,91 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 32 Cent auf 78,18 Dollar.Am Vortag hatten die USA in einer abgestimmten ...

