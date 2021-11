DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben Börsen und Anleihemarkt wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet am Aktienmarkt (19 Uhr MEZ) und am Anleihemarkt (20 Uhr MEZ) nur ein verkürzter Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.38 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.676,25 -0,3% +25,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.271,00 -0,3% +26,5% Euro-Stoxx-50 4.272,25 -0,3% +20,3% Stoxx-50 3.736,15 +0,1% +20,2% DAX 15.846,33 -0,6% +15,5% FTSE 7.270,51 +0,1% +12,5% CAC 7.028,50 -0,2% +26,6% Nikkei-225 29.302,66 -1,6% +6,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,84 +0,03

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,26 78,50 -0,3% -0,24 +64,8% Brent/ICE 81,90 82,31 -0,5% -0,41 +62,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.788,52 1.789,27 -0,0% -0,76 -5,8% Silber (Spot) 23,54 23,65 -0,5% -0,11 -10,8% Platin (Spot) 980,70 973,85 +0,7% +6,85 -8,4% Kupfer-Future 4,45 4,42 +0,7% +0,03 +26,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Verluste zeigen die Futures auf die US-Indizes am Mittwoch für den Start des Kassahandels an. Die Anleger

-US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,7% gg Vq 1. Veröff.: +5,7% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 268.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: revidiert: -0,3% gg Vm; vorläufig: -0,4% gg Vm 16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +14,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 66,8 1. Umfrage: 66,8 zuvor: 71,7 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3. November

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Nach einem kaum veränderten Start in den Tag drehen die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag nun deutlicher ins Minus. Die zuletzt falkenhaftere Töne anschlagende US-Notenbank hat einen Stimmungsschwenk ausgelöst. Etwas auf die Stimmung schlägt zudem der deutsche Ifo-Index, hier sind die Geschäftserwartungen mit 94,2 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Januar gefallen. Telecom Italia ziehen um gut 9 Prozent auf 0,47 Euro an. Wie es am Markt heißt, kursieren Spekulationen, nach denen das Beteiligungsunternehmen KKR das Gebot von 50,5 Cent für die Italiener erhöhen könnte. Davon profitieren auch Vivendi, die um 1,5 Prozent steigen. Vivendi hält 24 Prozent an Telecom Italia. Enel gewinnen 1,3 Prozent. Citi äußert sich gleichwohl wenig angetan zu den von Enel geäußerten Zielen im Rahmen des Kapitalmarkttages. Einen Kursabsturz um 12,5 Prozent erlebt die Drägerwerk-Aktie. "Das ist eine negative Überraschung", kommentiert ein Marktteilnehmer eine Gewinnwarnung vom Vorabend. Eine Gewinnwarnung des US-Konkurrenten Autodesk setzt Nemetschek (-4,6%) unter Druck. Für Mensch und Maschine geht es um 3,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen ist ein Autodesk-Partner. Aroundtown büßen 2,3 Prozent ein nach der Vorlage der Neunmonatszahlen und des Ausblicks des Immobilienunternehmens.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Di., 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1215 -0,3% 1,1246 1,1262 -8,2% EUR/JPY 129,00 -0,4% 129,19 129,51 +2,3% EUR/CHF 1,0495 -0,0% 1,0495 1,0503 -2,9% EUR/GBP 0,8397 -0,1% 0,8408 0,8425 -6,0% USD/JPY 115,02 -0,1% 114,88 115,00 +11,4% GBP/USD 1,3357 -0,2% 1,3373 1,3367 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,3913 +0,0% 6,3895 6,3940 -1,7% Bitcoin BTC/USD 56.659,76 -1,6% 56.527,26 56.948,51 +95,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Weiter leicht belastend wirkten die Sorgen, dass mit der erneuten Nominierung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine raschere Straffung der Geldpolitik erfolgen könnte. Das Minus in Tokio fiel besonders deutlich aus, wo der Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 29.303 Punkte zurückfiel. Da am Dienstag in Tokio feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, konnte der Markt die jüngsten Entwicklungen nun erst nachholen. Mit leichten Gewinnen zeigten sich dagegen die Handelsplätze in Schanghai (+0,1%) und Hongkong (+0,5%). Beim Hang-Seng-Index sprachen Teilnehmer von einer leichten Erholung von den Abgaben des Vortages. Kursverluste verzeichneten hier Tencent und Alibaba, für die es um 1,3 bzw. 0,7 Prozent nach unten ging. Die Alibaba-Aktie hatte im Handelsverlauf sogar ein neues Allzeittief markiert. Für die Technologiewerte gab es erneut schwache Vorgaben von der Wall Street. Gesucht waren in der Region die Ölwerte, nachdem die Ölpreise am Vortag deutlicher zugelegt hatten und sich diese Entwicklung im asiatischen Handel mit gebremstem Tempo fortsetzte. Dass die USA und mehrere andere Länder ihre strategischen Ölreserven anzapfen werden, hatte am Dienstag nicht belastet. Der Schritt war in den vergangenen Wochen angekündigt worden, hieß es. Zudem sei der Umfang der Maßnahme geringer ausgefallen als erwartet, so Goldman Sachs. Daher sei nicht mit deutlich nachgebenden Ölpreisen zu rechnen, ergänzten die Analysten. Die Titel von Petrochina, Sinopec und Cnooc legten zwischen 0,5 und 2,3 Prozent zu. In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Abschlag von 0,2 Prozent - trotz Kursgewinnen im Energie-Sektor. Die Papiere von Oil Search, Woodside Petroleum, Santos und Beach Energy erhöhten sich zwischen 0,7 und 2,4 Prozent. Belastet wurde das Sentiment dagegen von den Abgaben bei den schwergewichteten Bankenwerten und den Technologie-Titeln.

CREDIT

Die ruhigen Zeiten am europäischen Kreditmarkt sind vorerst vorbei. Auch am Mittwoch geht es mit den Risikoprämien weiter nach oben, wenngleich nicht in dem gleichen Tempo wie am Vortag. Die neuen Zinssorgen haben zu einem Stimmungswandel bei den Anlegern geführt. Die US-Notenbank scheint das massive Inflationsproblem zunehmend ernst zu nehmen und schlägt nun deutlich falkenhaftere Töne an. Auch die Nominierung von Jerome Powell für eine zweite Amtszeit als Fed-Präsident wurde als falkenhaftes Signal an den Märkten gewertet. Die Deutsche Bank stellt sich auf ein schwieriges erstes Halbjahr 2022 für die Assetklasse ein. Die Strategen gehen von kräftigen Spreadausweitungen aus, da sich die Märkte auf ein schärferes Vorgehen der US-Notenbank einstellt, die in ihrer Politik klar "behind the curve" sei. Konkret rechnet die Deutsche Bank mit einer Ausweitung der Cash-Spreads von 30 bis 40 Basispunkten bei Investmentgrade-Anleihen und 120 bis 160 Basispunkten bei Hochzinsanleihen. Erholen dürften sich Credits dann im zweiten Halbjahr.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Blackrock steigt bei Ladenetzbetreiber von Audi, BMW und Daimler ein

Der Vermögensverwalter Blackrock ist beim Ladenetzbetreiber Ionity eingestiegen. Zusammen mit den bisherigen Eignern wurden durch den US-Investor laut Mitteilung 700 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. An dem 2017 gegründeten Joint Venture sind BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche sowie Ford und Hyundai beteiligt. Wieviel jedes Unternehmen investiert hat, wurde nicht mitgeteilt.

Börse Frankfurt verlängert ab 29. November Handelszeiten bis 22.00 Uhr

Die Frankfurter Wertpapierbörse verlängert die Handelszeiten. Ab Montag, 29. November, können auch Aktien, ETFs, ETNs und Publikumsfonds bis 22.00 Uhr gehandelt werden. Bisher gilt das nur für strukturierte Produkte. Möglich mache dies die im September 2021 eingeführte neue Wertpapier-Clearing-Plattform "C7 SCS" der Eurex Clearing.

RWE baut weiteren Onshore-Windpark in Italien

Nach dem Zuschlag in der italienischen Onshore-Auktion wird RWE ihren 17. Windpark in Italien bauen. Der künftige 25,2-Megawatt-Windpark liege auf Sizilien, wo man bereits vier Windparks betreibe, teilte der Konzern mit. Für das Onshore-Projekt Selinus habe die italienische Regierung einen zweiseitigen Differenzvertrag erteilt.

Mister Spex wegen gestiegener Kosten mit höherem Verlust

Der Onlineoptiker Mister Spex hat wegen gestiegener Kosten resultierend aus dem Börsengang im dritten Quartal einen höheren Verlust verzeichnet. Trotz spürbar besserer Umsätze fiel erneut ein Millionenfehlbetrag an. Den Anfang November gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Berliner Unternehmen.

Naga Group plant Börsengang an der Nasdaq

