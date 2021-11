FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Drägerwerk nach der Warnung für 2022 auf "Hold" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Oliver Reinberg attestierte in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion eine Normalisierung des bis vor einer Weile boomenden Covid-Geschäfts und steigende Kosten./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005550636

DRAEGERWERK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de