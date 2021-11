Seit Dezember 2020 spekuliert die Börsenwelt, wann das Apple Auto auf den Markt kommen wird. Jetzt gibt es ein neues Gerücht: Bereits 2025 könnte es so weit sein. Apple stößt nach dieser News Microsoft vom Börsen-Thron.

Apple könnte mit seinem selbstfahrenden Auto, dem Apple Car, früher als gedacht um die Ecke kommen. Bereits 2025 rechnet das Unternehmen mit dem Markteintritt, berichtete Bloomberg. Das iCar soll ein selbstfahrendes Elektrofahrzeug sein und ohne Lenkrad und pedale auskommen.

Wenige Stunden nach dieser Nachricht stieg Apples Börsenwert um rund 50 Milliarden US-Dollar auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,63 Billionen US-Dollar. Der iPhone-Bauer stieß damit Microsoft vom Thron des am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt. Die Aktie performt aktuell so gut wie seit Jahren nicht mehr. Auf Wochensicht steht ein Kursplus von über neun Prozent, auf Jahressicht knapp 50 Prozent.

In dem Bloomberg-Bericht heißt es weiter, wenn Apple sein vollständig autonomes System nicht rechtzeitig bis 2025 fertigstellen kann, werde entweder die Veröffentlichung des Fahrzeugs verzögert oder ein Fahrzeug mit etwas weniger Technologie verkauft.

Katy Huberty, Analystin bei Morgan Stanley, prognostiziert, dass Apples Eintritt in den Automarkt der "klarste Weg" für Apple sei, Umsatz und Marktkapitalisierung innerhalb kurzer Zeit noch einmal zu verdoppeln. JP Morgan hob das Kursziel erst am 23. November auf 180 US-Dollar an.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0378331005