mzs Rechtsanwälte laden zu einer Web-Konferenz zur Insolvenz von Eyemaxx Real Estate. Fristen und Organisatorisches sind jetzt wichtig für alle Betroffenen. Sie müssen unbedingt die fristgerechte Anmeldung der Insolvenzforderung zum 01.12. sicherstellen. Hierzu regen die mzs Rechtsanwälte an, sich an den Wiener Insolvenzrechtler Dr. Stapf (per E-Mail an wien@snwlaw.at oder https://www.snwlaw.at/) ...

