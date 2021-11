Mainz (ots) -Woche 47/21Mi., 24.11.Bitte Programmänderung um 15.00 Uhr beachten:15.00 heute spezial (VPS 14.59/HD/UT)Pressekonferenz der Ampel-Koalition(Weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen."heute Xpress" und "Bares für Rares" entfallen.)------------------------Bitte Programmänderung um 19.00 Uhr und neuen Ausdruck beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 Was nun, Herr Habeck? Was nun, Herr Lindner? (VPS 19.24/HD/UT)Fragen an die Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen und der FDPvon Peter Frey und Bettina Schausten19.50 ZDF spezial (HD/UT)Ampel einig - Der Koalitionsvertrag stehtModeration: Matthias Fornoff20.15 Bares für Rares21.45 heute journal22.20 auslandsjournal spezial: Corona global (VPS 22.15/HD/UT)Moderation: Antje PieperDeutschland 2021(Neuen Ausdruck bitte auch für die Wiederholung um 3.45 Uhr beachten.)(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie "Blutige Anfänger" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Mi., 1.12, Lieferstatus: tot (Wiederholung Do., 2.12., 0.55 Uhr)Mi., 8.12., Nazi-Opa (Wiederholung Do., 9.12., 0.55 Uhr)Mi., 15.12., Meine Mama Stefan (Wiederholung Do., 16.12., 0.55 Uhr)Mi., 22.12., Hahn im KorbMi., 29.12., BruderkriegMi., 5.01.2022, Babyshopping (Wiederholung Do., 6.1., 0.40 Uhr)Mi., 12.01., Cop-Killer (Wiederholung Do., 13.1., 0.55 Uhr)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5081742