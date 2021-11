Berlin (ots) -Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, hat sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen.Im Inforadio vom rbb sagte Hoffmann am Mittwoch, er sei persönlich dafür: "In den Gewerkschaften diskutieren wir dieses offensiv und werden die Diskussion auch konstruktiv begleiten." Er fügte an, er halte die Diskussion für notwendig und es brauche einen breiten gesellschaftlichen Konsens dafür.Hoffmann mahnte, neben den rechtlichen Hürden für eine Impfpflicht auch die Praktikabilität im Auge zu behalten. "Das setzt voraus, dass Sie für alle Impfstoff zu Verfügung stellen können und dass der Piecks schnell in den Arm kommt. Es kann nicht sein, dass wir dann wochenlang auf einen Impftermin warten müssen."Das vollständige Interview hören Sie hier: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202111/24/643578.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5081795