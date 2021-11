Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 47, 25.11.2021, www.boersen-kurier.at- Europas Indizes auf Rekordjagd: Der schwächelnde Euro weckt Spekulationen über höhere Ergebnisse der Exporteure.- Detroit baut jetzt Chips Jens Korte live aus den USA- Analysten zu Uniqa und VIG: Heimische Versicherer auf Erfolgskurs- Was für Europa-Fonds spricht Lohnt sich der Einstieg noch?- Wochenschau. Rational wäre es, ärmeren Staaten den Corona-Impfstoff zu schenken- Deutschland. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, drohen Milliardenverluste- Osteuropa. Estland ist das wachstumsstärkste Land der Region.- Discountpreis. Hornbach ist in der Pandemie auch für Anleger zu einem Volltreffer geworden- Branchenblick. Der Airline-Sektor ist ...

