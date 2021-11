24.11.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) will Wasserstofflösungen "gesellschaftsfähig machen". Und natürlich sich dabei für Plug Power ein grosses Stück des Kuchens "sichern". Plug Power ist derzeit der Wasserstoffwert, der konsequent abliefert. US-Infrastruktur mit den ehrgeizigen Produktionszielen - on track. Europäische Grossprojekte mit Renault und Acciona - on track. Europäischen Markt ausbauen - Europazentrale inclusive Service, Forschung und Schulung kommt nach NRW, Startschuss in Asien mit der SK Group. Und neben den vertieften Partnerschaften mit Phlipps66 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...