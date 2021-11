Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MS Industrie AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) wegen Lieferschwierigkeiten im Powertrain-Geschäft einen Umsatzrückgang erlitten, auf Neunmonatsbasis 2021 aber noch ein Erlösplus von 4 Prozent auf 123 Mio. Euro erreicht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich die Erholungstendenz des ersten Halbjahres 2021 im dritten Quartal nicht fortgesetzt. Hintergrund der Entwicklung seien überwiegend Lieferengpässe, was beim Hauptkunden Daimler Trucks zu einem mehrtätigen Produktionsstopp im August und im September geführt habe. Analog zum erhöhten Umsatzniveau auf Neunmonatsbasis seien EBITDA und EBIT aber deutlich verbessert. Das EBITDA habe bei 6,5 Mio. Euro (9M 2020: 1,2 Mio. Euro) und das EBIT bei -3,8 Mio. Euro (9M 2020: -8,8 Mio. Euro) gelegen.

Mit Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2021 sei die Umsatzprognose vom MS-Management nach unten angepasst worden. Demnach werde mit einem Umsatz von rund 170 Mio. Euro (zuvor: 180 Mio. Euro) gerechnet. Auf Ebene des Nachsteuerergebnisses gehe der Vorstand davon aus, dass die Gewinnschwelle nicht mehr übertroffen werden könne. Dementsprechend passe auch das Analystenteam die Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 nach unten an. In der Folge senken die Analysten auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells das Kursziel auf 2,70 Euro (zuvor: 2,90 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating "Kaufen".



