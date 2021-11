Mainz (ots) -Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet aus der Pfalz über den coronabedingt verschärften Pflegenotstand in den Kliniken des Landes am Donnerstag, 25. November 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek / Moderation: Britta KraneRund 220.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland. Daran hat sich seit Jahren nicht viel geändert. Jetzt in der Corona-Krise verschärft sich die Situation. Dringend benötigte Intensivbetten bleiben leer, weil speziell geschulte Mitarbeitende fehlen. Operationen müssen verschoben, Patienten:innen verlegt werden. Immer mehr Kliniken kommen ans Limit. Fast kein Tag vergeht, ohne dass engagierte Pfleger und Pflegerinnen ihren Job kündigen. Die tägliche Belastung und die vielen schwer erkrankten Corona-Patienten lassen viele irgendwann kapitulieren. Auch in Rheinland-Pfalz spitzt sich die Lage zu. Was können Bund, Land und Kliniken dagegen unternehmen? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Holger Schäfer war in der Pfalz unterwegs.Weitere Themen der Sendung:- "Zur Sache PoliTrend" - Wie ist die politische Stimmung im Land?- Kommt jetzt die Impfpflicht? Letztes Mittel in der Pandemie?- Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz - Was müssen wir eigentlich genau beachten?- Ampelverhandlungen vor dem Ende - Wer wird was? Und welche Rolle spielen dabei die Politiker aus Rheinland-Pfalz?- Mit höheren Strafen gegen Raser und Falschparker - Was erwarten Städte und Gemeinden von den deutlich erhöhten Bußgeldern?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5081910